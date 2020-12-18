Zoru başardık

Akçelik, pandemi sürecinde kurduğu kompleks tedarik zirciri ve ilk kez oluşturulan online satış sistemi ile cirosunu % 35 artırdı.

Dünyayı saran korona virüs salgını sebebiyle tüm sektörler zor günler geçirirken, her firma kendince çözümler üretmeye çalışıyor. Vasıflı çelik servis merkezi ve parlak çelik üreticisi Akçelik, 2020 yılının mart ayında başlayan krizi, çalışanları, müşterileri ve tedarikçileriyle sağladığı dayanışma sayesinde sorunsuz atlattı. Bu krizden etkilenmemek için, "kompleks tedarik zinciri" kuran firma, Türkiye’de ilk kez "online çelik satış ağı"nı da hizmete soktu. Pandemi sürecinde birçok fabrika kepenk kapatırken, vasıflı çelik sektörünün duayen firması Akçelik, cirosunu yüzde 35 artırdı.

Akçelik Demir Çelik San. Tic. AŞ CEO'su Yavuz Kılıç, başarılarında en büyük payın çalışanları ve teknolojik yatırımları olduğunu dile getirdi. Yavuz Kılıç, yaptığı açıklamada, "Pandemi hepimizi çok etkiledi. Ancak ekibimizle birlikte yürüttüğümüz özverili çalışma sayesinde zor olanı başardık. Kurduğumuz kompleks tedarik zinciri ve online satış sistemimiz sayesinde talepleri sorunsuz bir şekilde karşıladık. Otomotiv yedek parça, makine imalat, hidrolik ve zirai makine imalatçıları ağırlıklı olmak üzere 5400 kalem çelik ürününde yaklaşık 1300 sanayicimize hizmet veriyoruz. Ürünler, lojistik depolarımızdan en kısa sürede istenilen ebatlarda müşterilerimize teslim ediliyor. Pandemi sürecinde sektörümüzdeki tüm firmalar zorluk yaşarken yaptığımız yatırımlar sayesinde 2020 yılından güçlenerek çıkıyoruz.” dedi.

İhracatta hem fiyat hem kalite avantajımız var

Vasıflı çelik ürünlerinin stratejik öneme sahip olduğunu belirten Yavuz Kılıç, Bir çok ülke üretimlerini kısarak çalışamaz durumda iken Türk sanayicisi yurt dışından gelen talebe yetişmek için tüm zorluklara karşı gece gündüz çalıştı. Özellikle Çin pazarına olan güvenin sarsılmasının ardından rotanın Türkiye'ye döndüğünü dile getiren Kılıç, "Türkiye'de sanayi sektöründe imal edilen ara mallara olan güven oldukça yüksek. Hem fiyat avantajımız hem de kalite avantajımız var. Ayrıca ürünlerin teslim süreleri de Çin ile kıyas edildiğinde oldukça kısalmış durumda. Bu da ayrı bir avantaj sağlıyor. Bu süreçte tedarik zincirinin önemini daha iyi anlayan Avrupa ülkeleri artık Türk mallarını tercih ediyor. Kökleşmiş sanayi kuruluşlarımız sayesinde her geçen gün sanayicilerimiz dünya pazarındaki konumunu güçlendiriyor. Bu gelişmeler Yurt içindeki vasıflı çelik talebine katkıda bulunuyor. Ülkelerin kota ve koruyucu önlemlerine rağmen 40 ülkeye ihracat yapmaya devam ediyoruz. Hedefimiz Avrupa’da tüm engelleri aşarak liderliği yakalamak.” açıklamasında bulundu.

Takım ruhu başarıyı getirdi

Bu başarıda en büyük payın çalışma arkadaşlarına ait olduğunu dile getiren Şirket CEO’su Kılıç, "Arkadaşlarımızın hepsi de büyük fedakârlıklar yaparak başarımıza katkı verdiler. Bazı çalışanlarımız maalesef karantina ve filyasyonda olması gerektiğinden ciddi iş gücü kaybına uğradık. Ancak evlerinden de olsa bütün arkadaşlarımızın, şirketimizin sorumluklarını yerine getirmesi için tüm gayretlerini gösterdiklerini gördük. İş gücünün azaldığı zamanlarda takım arkadaşlarının eksikliğini hissettirmeyecek şekilde tüm arkadaşlarımız büyük özveriyle çalıştı. Şirket yönetimi olarak bizler de pandemi sürecinde çalışanlarımızın sağlığı konusunda gerekli tüm tedbirleri aldık. Fabrikaya HES kodu olmayan ve sistemden kontrolünü yapmadığımız hiç kimseyi almıyoruz. Çalışanlarımız, işe geldiklerinde ateşine bakılarak iş başı yaptırılıyor. Mevsimsel hastalık belirtisi olanları bile çalıştırmıyoruz. 200'ü aşkın çalışanımızın ulaşımı için seyreltilmiş servis araçları ayarladık. İşyerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami titizlik gösteriyoruz. Haftada bir kez tüm personelimize Kovit-19 testi yaptırıyoruz. Çalışanlarımıza, haftalık maske ve dezenfektan desteği veriyoruz. Bu süreci atlattığımızda yeni başarılara çalışanlarımızla birlikte yürüyeceğiz." açıklamasında bulundu.