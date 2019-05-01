1 Mayıs’ta çalışanlar ücret alacak mı?

1 Mayıs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de resmi tatil statüsünde yer alıyor. Bu nedenle bankalar, okullar, noterler, PTT şubeleri, devlet daireleri, eczaneler bugün boyunca kapalı oluyor. Ancak durması mümkün olmayan sektörler de bulunuyor. Özel sektördeki çalışanların bir kısmı bu nedenle mesai ücreti karşılığında çalışmayı sürdürüyor.



1 Mayıs'ta çalışan işçiler elbette ki ne kadar ek ücret alacağını merak ediyor. Ay sonunu beklemeden mesai ücretini öğrenmek isteyen işçiler bununla ilgili kanunu ve hesaplama sistemlerini araştırıyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı ve diğer resmi tatil günlerinde çalışan işçilere ödenmesi gereken ek ücret İş Kanunu'nun 47. maddesi ile güvence altına alınmış durumda.



İş Kanunu'nun 47. maddesinde şu ifadeler yer alıyor;



İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmamaları halinde, bir iş karşılığı olmaksızın o günlerin ücretleri tam olarak ödenir. Tatil yapmayarak çalışmaları durumunda ise çalışılan her gün için ayrıca bir günlük ücreti ödenir. Buna göre, iş sözleşmesinde hüküm bulunması ya da rızasına bağlı olarak 1 Mayıs'ta çalışan işçiye ilave ücret ödenmesi gerekiyor.