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1 milyon liralık destekte bulundu

Türkiye’nin en büyük liman işletmelerinden Kumport, ülke çapında COVID-19 salgınına karşı verilen yoğun mücadele kapsamında T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” milli dayanışma kampanyasına 1 milyon TL ile destek oldu.

1 milyon liralık destekte bulundu
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Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgınına karşı verilen büyük mücadeleye bir destek de Kumport’tan geldi. Uzun yıllardır Türkiye’nin ticaret gücüne destek vermek için çalışmalarını sürdüren Kumport, T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” milli dayanışma kampanyasına 1 milyon TL katkıda bulundu.

Başta sağlık çalışanları ile limandaki saha çalışanları olmak üzere hayatın devamlılığı için ortaya büyük bir özveri koyan bütün çalışanlara teşekkür eden Kumport CEO Vekili Kaan Anul, “İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreci dayanışma içinde geride bırakacağımıza inanıyoruz. Ülke çapında salgına karşı verilen yoğun mücadeleye Kumport olarak destek olmaktan dolayı mutluyuz. Devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
KumportKoronavirüsCOVID 19Biz Bize Yeteriz Türkiyem
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