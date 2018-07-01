ANKARA (AA) - Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Halis Uysal, tarımın vazgeçilmezi suyun daha verimli ve istenilen nitelikte kullanılması için sulama kooperatiflerine gerekli önemin verilmesi ve yasal sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti.

Uysal, 1 Temmuz Uluslararası Kooperatifler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kooperatifçiliğin halen istenilen düzeye gelemediğini ifade etti.

Süratle gelişen teknolojilerin en ufak tarım birimlerine kadar intikal ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:

"Tarımda gelişen teknolojilerin kullanımının artırılması, böylece bu topraklardan maksimum verimin sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Yeni teknolojilerin benimsenmesinin ancak kooperatifler kanalıyla olabileceğine inanıyoruz.

Kırsal kesimde dağınık kaynakların birleştirilmesi gerekiyor. Tarımın vazgeçilmezlerinden suyun daha verimli ve istenilen nitelikte kullanılması için sulama kooperatiflerine gerekli önemin verilmesi ve yasal sorunlarımızın çözülmesi gerekiyor."