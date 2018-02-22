İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, güneş ve rüzgar enerjisinde 1000'er megavatlık yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri için çalışmalara başlandığını belirterek, "Öncelikle rüzgarda dünyanın en büyük off-shore (denizin üstünde) projesini hazırlıyoruz. Güneş YEKA'sına pil depolamasıyla ilgili düzenlemeyi de eklemeyi düşünüyoruz. Yine sıcak bir yaz olacak, bu yaz bitmeden iki ihaleyi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Albayrak, 1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu'nda yaptığı konuşmada, 2017'nin Türkiye açısından yenilenebilir enerjide "ses getirilen" bir yıl olduğunu söyledi.

Özellikle YEKA ihaleleriyle hem rekabetçi fiyatların ortaya çıktığı, Ar-Ge çalışmalarının yapılacağı, hem de yerli üretim ve istihdamı destekleyecek projelerin gerçekleştirildiğini anlatan Albayrak, "Bu yılki YEKA'ları da öyle bir şekilde yapalım ki dünyada başka bir alanda da ses getirsin diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yıl içinde yapılacak yeni YEKA ihaleleri için çalışmaların başladığını aktaran Albayrak, "Güneş ve rüzgarda 1000'er megavatlık yeni ihaleler için çalışmalara başladık. Öncelikle rüzgarda dünyanın en büyük off-shore projesini hazırlıyoruz. Bu alanda da ses getireceğini düşünüyoruz. Güneş YEKA'sına pil depolamasıyla ilgili düzenlemeyi de eklemeyi düşünüyoruz. Yine sıcak bir yaz olacak, bu yaz bitmeden iki ihaleyi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)