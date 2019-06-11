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"10 bin ton fındığın tahsisi FİSKOBİRLİK'e önemli katkı sağladı"

- FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: - "TMO stoklarından 10 bin ton fındığın tahsisi FİSKOBİRLİK'e önemli katkı sağladı. Bu nedenle devletin TMO kanalıyla verdiği bu katkıyı önemsiyoruz"

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GİRESUN (AA) - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, TMO stoklarından 10 bin ton fındığın tahsisinin birliğe önemli katkı sağladığına işaret ederek, "Bu nedenle devletin TMO kanalıyla verdiği bu katkıyı önemsiyoruz." dedi.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "TMO'nun stoklarından 10 bin ton fındığın teminat karşılığı FİSKOBİRLİK'e verileceği" açıklamasının ardından, ürün teslimlerinin 23 Ocak itibarıyla başladığını anımsattı.

Kalan son 500 tonluk kısmı da bu hafta içerisinde depolarına koyacaklarını belirten Bayraktar, böylece sürecin tamamlanacağını söyledi.

Bayraktar, aldıkları fındıkları işledikleri ve değerlendirdiklerine dikkati çekerek, "TMO stoklarından 10 bin ton fındığın tahsisi FİSKOBİRLİK'e önemli katkı sağladı. Bu nedenle devletin TMO kanalıyla verdiği bu katkıyı önemsiyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birliğe yeni desteklerin verilmesi için görüşeceklerini aktaran Bayraktar, buradan çıkacak sonuçtan da umutlu olduklarını dile getirdi.

Bayraktar, yeni fındık alım sezonu için hazırlıklara başladıklarını da belirterek, FİSKOBİRLİK'e getirilecek her bir fındığa talip olduklarını sözlerine ekledi.


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FındıkFİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi BayraktarTMO
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