10 günlük tatil 'hava'lara uçuracak

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasıyla tatil ya da memleketlerine gitmek isteyenler uçakları doldurdu. Normal seferlerindeki biletleri satan hava yolu şirketleri, ek sefer koymaya başladı.

AA muhabirinin hava yolu şirketlerinden aldığı bilgiye göre, bayram dönemlerinde hava yolunda artan yolcu trafiği, Kurban Bayramı tatilinin bu yıl 10 güne çıkarılmasıyla adeta "patlama" yaşadı.

25-31 Ağustos'ta yurt içinde ve Türkiye'den yurt dışına, 31 Ağustos-4 Eylül döneminde ise Türkiye içinde ve yurt dışından Türkiye'ye yoğun bir trafiğin olmasını bekleyen Türk Hava Yolları'nda (THY) tatilin uzamasının etkileri görülmeye başladı.

THY, özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin alacağı tatili uzatma/uzatmama kararına göre asıl etkinin gelecek hafta içerisinde belli olmasını öngörüyor.

25 Ağustos-4 Eylül'de yurt içinde 113, yurt dışında 83 olmak üzere toplam 196 ek sefer gerçekleştirecek olan THY'de, bayram dönemi içerisinde sunulan kapasitenin önemli bir kısmı rezerve edilirken, ek gelecek satışlarla yüksek doluluk bekleniyor.

Tatilin uzaması dolayısıyla talebin daha fazla güne ve daha dengeli bir şekilde yayılması, uzak destinasyonlara olan talebin de artması öngörülüyor.

THY verilerine göre, yurt içinde Bodrum, Dalaman, Antalya, Trabzon, yurt dışında ise Barselona, Roma, Paris, Prag, Budapeşte, Milano, Venedik, Londra, New York, Los Angeles, Miami, San Francisco, Bangkok, Phuket ve Saraybosna gibi noktalar tercih ediliyor.

"Trunk hatlarda doluluk yüzde 100'e ulaştı"

Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasının vatandaşlar için güzel ve uzun bir tatil yapabilmek adına bir fırsata dönüştüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin aldığı kararlar doğrultusunda, bayram döneminde Pegasus olarak uçak doluluk oranlarımız, trunk hat olarak tabir ettiğimiz hatlarda yüzde 100'e ulaştı. Burada misafirlerimize destek olabilmek adına ek seferler devreye giriyor. İç ve dış hatlarda toplam 224 ek sefer konuldu. Antalya, Bodrum, Dalaman ve Kıbrıs yoğun olarak ek sefer koyduğumuz destinasyonlar arasında yer alıyor. Ek seferler eklemek, misafirlerimize yardımcı olabilmek adına sunduğumuz çözümlerden biri ancak böyle durumlarda daha etkin olabilmek adına, üçüncü havalimanının açılmasını ve Sabiha Gökçen'deki ikinci pistin tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz."

Nane, hava yoluyla seyahat edecekleri, bayram süresince gerek hava limanlarına ulaşımda gerekse hava limanı içinde yaşanacak yoğunluktan olumsuz etkilenmemek için yurt içi uçuşlarda en az 2 saat, yurt dışı uçuşlarda da en az 3 saat önce havalimanında olmak konusunda uyardı.

Onur Air, Kurban Bayramı'nda 90 bin yolcu taşıyacak

Onur Air, Kurban Bayramı süresince artan talebi karşılamak için filosundaki geniş gövdeli uçaklarla uçuşlarını gerçekleştirecek. Şirket, Kurban Bayramı dönemi süresince 90 bin yolcu taşıyacak.

Onur Air'in Kurban Bayramı haftasında en fazla talep gören uçuş noktaları iç hatlarda Adana, Antalya, Bodrum, İzmir ve Trabzon, dış hatlarda ise Amsterdam, Berlin, Düsseldorf, Paris ve Moskova oldu.