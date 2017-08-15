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10. İstanbul Moda Konferansı 11-12 Ekim'de

- Türkiye Giyim Sanayicileri Derneğinin düzenlediği "10. İstanbul Moda Konferansı" bu yıl 11-12 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek

10. İstanbul Moda Konferansı 11-12 Ekim'de

İSTANBUL (AA) - Türkiye Giyim Sanayicileri Derneğinin (TGSD) düzenlediği "10. İstanbul Moda Konferansı" bu yıl 11-12 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

TGSD tarafından, Marka Yatırım Holding'in isim sponsorluğuyla 11-12 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek "10. İstanbul Moda Konferansı"nın bu yılki teması "Why Turkey" olarak belirlenirken, konferansta Türkiye'de hazır giyim sektörünün gücü, sürdürülebilirlik anlayışı ve bölgede rakipsiz bir iş ortağı olarak yetkinlikleri vurgulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TGSD Başkanı Şeref Fayat, "Why Turkey?" sloganıyla, bölgenin en gelişmiş hazır giyim sektörüne sahip ülkesi olan Türkiye'nin, 2017 ve devamında hazır giyim alanında güçlü bir iş ortağı olduğunu vurgulamak istediklerini bildirdi.

Konferansın bu yıl güçlü ve iddialı bir içerikle gerçekleşeceğini belirten Fayat, "Why Turkey? sloganı itici gücümüz olacak. Ülkemizin hazır giyim alanında gücünü ve vazgeçilmezliğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Türkiye hazır giyim için en doğru yatırım ülkesidir. Konferansımızın en büyük hedefi bu algıyı güçlendirmektir. Öte yandan bu yıl da iş anlaşmalarına zemin hazırlayacak İkili İş Görüşmeleri Platformumuzun konferansımızı, benzeri organizasyonlardan farklılaştıracağına ve somut getirilerin elde edildiği bir iş ortamı sağlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, ünlü yerli ve yabancı konukların katılacağı konferansta bu yıl da deneyim ve beklentiler paylaşılırken, birinci gün moda ve tasarımdan sürdürülebilirliğe sektörün öncelikli gündemi tartışılacak.

Konusunda uzman ve tanınan isimlerin konuşmacı olacağı konferansın ikinci gününde ise B2B-İkili İş Görüşmeleri Platformu oluşturulacak. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da binin üzerinde ikili görüşmeye sahne olması beklenen platformun çok sayıda iş anlaşmasına ortam hazırlaması hedefleniyor.

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TGSDTürkiye Giyim Sanayicileri Derneği
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