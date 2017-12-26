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"10 milyar dolarlık ticaret hayal değil"

- Sudan Dışişleri Bakanı Gandur: - "Sudan Devlet Başkanı'nın, Türkiye ile ticaret hacmini önümüzdeki beş yılda 10 milyar dolara yükseltme hedefi hayal değil"

HARTUM (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacmini 5 yılda 10 milyar dolara çıkarma hedefinin hayal olmadığını söyledi.

Gandur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sudan'a yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde düzenlenen Sudan-Türkiye İş Forumu'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın ziyaretini "tarihi bir ziyaret" olarak niteleyen Gandur, Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir'in dile getirdiği iki ülke arasında ticaret hacmini beş yılda 10 milyar dolara yükseltme hedefinin hayal olmadığını belirtti.

Söz konusu hedefin iki ülkenin üzerinde çalışması gereken ve tarihi bağlarla desteklenen bir strateji olduğunu anlatan Gandur, gelişmelerin yakından takip edileceğini söyledi.

Gandur, Sudan'ın güvenli, insan potansiyeli yüksek, köklü eğitim geçmişine sahip bir ülke olduğuna değinerek, "Sudan ciddi tarım, su, toprak, hayvan, maden, petrol ve gaz kaynaklarına sahip." diye konuştu.

Sudan'ın ayrıca 600 milyonluk Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı'na (COMESA) komşu olduğuna ve üç yakın ülkenin pek çok önemli ihtiyacını Sudan'dan ithal ettiğine dikkati çeken Gandur, bütün bunların ülkeyi yüksek potansiyel sahibi yaptığını vurguladı.

İki ülke arasında ticaret hacmi geçen yıl 510 milyon 110 bin dolar olurken, bu rakam 2017'nin 10 ayında 406 milyon 783 bin dolar olarak gerçekleşti.

Beşir, Sudan-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke ticaret hacminin en az 10 milyar dolara yükseltilmesi gerektiğini vurgulamış, bu konuda Türkiye'deki özel sektöre önemli görevler düştüğünü, ülkesinde karşılaşılabilecek tüm sıkıntıları çözmek noktasında yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtmişti.


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Dış Ticaret
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