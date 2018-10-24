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"10 milyon konutta yalıtım yeniden düzenlenmeli"

- İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen: - "Isı, su ve ses yalıtımı son yılların en önemli konularından biri. Türkiye'de yaklaşık 10 milyon konutta yalıtımın yeniden düzenlenmesi gerekiyor"

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TRABZON (AA) - Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, ısı, su ve ses yalıtımının son yılların en önemli konularından biri olduğunu belirterek "Türkiye'de yaklaşık 10 milyon konutta yalıtımın yeniden düzenlenmesi gerekiyor." dedi.

Trabzon'da yarın düzenlenecek "Tüm Yönleriyle Yalıtım" konulu seminere katılmak için kente gelen Pelesen, İZODER Yönetim Kurulu Üyesi de olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Yaşar ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

Pelesen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yürüttükleri faaliyet kapsamında çeşitli illerde hem il müdürlüklerindeki personel hem de sektör temsilcisi ve çalışanlarıyla bir araya geldiklerini ifade ederek "Tüm Yönleriyle Yalıtım" seminerlerinde katılımcılara yeni yönetmeliklerle ilgili bilgi aktardıklarını vurguladı.

Isı, su ve ses yalıtımının son yılların en önemli konularından biri olduğunun altını çizen Pelesen, "Türkiye'de yaklaşık 10 milyon konutta yalıtımın yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Türkiye'de yaklaşık 20 milyon konut stoku bulunuyor. Bunların 5 milyonunun tamamen yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Kalan 15 milyon konutun yaklaşık 10 milyonu da belirttiğim gibi yalıtım anlamında yeniden düzenlenmeli." diye konuştu.

Pelesen, bu konutların enerji kimlik belgesi uygulaması kapsamında değerlendirildiğinde en düşük seviye olan "F" notu alabildiğine dikkati çekerek "Yönetmelik değişikliği olduğunda, vatandaşta 'ceza yiyeceğiz' korkusu oluştu. Bu durum da bir yalıtım furyasının başlamasına yol açtı. Ceza uygulanmadığı anlaşılınca da yalıtımdan uzaklaşılmaya başlandı." dedi.

Yeni konutların yalıtımlı inşa edildiğini belirten Pelesen, "Biz de çeşitli şehirlerde Bakanlığımızla düzenlediğimiz çalışmalarda yalıtım bilincinin gelişmesi için çaba harcıyoruz." ifadesini kullandı.

Hacısalihoğlu da binalarda yalıtımın inşa aşamasında yapılmasının önemli olduğunu çünkü sonradan yalıtım yapılmasının maliyetinin daha fazla olacağını söyledi.

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