10'uncu fabrikasını açacak büyümenın yıldızı olacak

Şu an dokuz fabrikasıyla Avrupa’nın en büyük entegre tesislerinden biri konumuna gelen, ABD’de müthiş bir yatırım atağı yapan Farmasi, sene sonuna kadar gıda takviye tesisi olarak planladığı 10. fabrikasını da açmış olacak. İhracattan elde ettiği karın tamamını üretim ve tesis yatırımına ayıran marka, her yıl bütçesinin yüzde 10’unu yeni ürün geliştirmek üzere Ar-GE için kullanıyor.

Farmasi Yönetim Kuru Üyesi Emre Tuna “Pandeminin derinleştirdiği ekonomik kriz birçok şirketi küçülmeye sürüklerken, biz Farmasi Ailesi olarak yenilikçi yaklaşımımızla büyüme ivmemizi sürdürdük. Bu başarının en büyük nedeni, üretim hacmimizin çok güçlü olması ve katma değeri yüksek ürün ihraç ediyor oluşumuzdu. İhracat rakamlarımızı covidin tüm olumsuz şartlarına rağmen iki kat arttırdık” dedi.

Yıl sonunda bitmesi planlanan yeni gıda takviyesi tesisi ile fabrika sayısını 10’a çıkaracak olan Farmasi her yıl daha büyük büyüme hedefleri belirliyor. Beyaz yaka çalışan sayısı gün geçtikçe artan Farmasi, Şubat ayı sonunda Ömerli’de fabrikayla aynı mekanda inşa edilen yeni plaza binasına geçiyor. Yeni bina markanın kurumsal kimliğini yansıtan renklilikte, aynı zamanda çalışanların motivasyonunu ve üretkenliğini arttırmayı hedefleyen doğallıkta tasarlanmış.

ABD’de hızlı büyüme

2019 yılında Amerika’ya da açılan marka, 2020 yılını Amerika’nın en hızlı büyüyen Türk güzellik şirketi olmanın gururu ile kapadı. Bu yıl Nisan ayında dünyanın en büyük beş pazarından biri olan Meksika’ya girmeye hazırlanan Farmasi, daha sonra sırasıyla Kanada, Almanya, Japonya, Kore ve Çin pazarlarına girmeyi hedefliyor. Olduğu ülkelerde yüksek başarılara imza atan markanın uzun vadeli hedefleri arasında, dünyanın en büyük 10 kozmetik firmasından biri olmak ve dünya markası haline gelmek var.

Emre Tuna Kimdir?

Cumhuriyet tarihinin ilk doktorlarından Dr. Cevdet Tuna'nın torunlarından Emre Tuna, Koç Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitim hayatına Amerika’da devam etti. University Of Southern California’da İşletme ve Endüstri Mühendisliği okuyan Tuna, aynı zamanda pilot eğitimini de tamamlamıştır. Emre Tuna, Türkiye'nin en büyük doğrudan satış markası Farmasi’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Farmasi Hakkında:

Türkiye’nin lider doğrudan satış ve üretim firması Farmasi’nin temelleri 1950 yılında kendini bilime ve ilaç üretmeye adayan Dr. Cevdet Tuna ile atıldı. Dr. C. Tuna, Almanya Goethe Enstitüsü’nde Tıp Eğitimi sonrası Türkiye’ye dönüş yaptı ve 1950 yılında Tan Laboratuvarlarını kurdu. Geliştirdiği yüzlerce farklı formülde ilaç üretimi yaptıktan sonra kimyevi hammadde tedarik etmek üzere Tan Ecza Deposu’nu kurarak 14 bin eczacı müşteriye hizmet verdi.

Dr. C. Tuna, oğlu Hakan Tuna ile 1985 yılında kozmetik ve kişisel bakım sektörüne girdi. Likit ürün üretimi yaparak sektörde varlığını sürdüren ve ihracattaki büyük başarısıyla Tan-Alize Kozmetik, ek yatırımlarla büyümeye devam etti. 2003 yılında Farmasi ve Dr. C. Tuna markası doğdu. 2008 yılında ihracat pazarında birinci olan Farmasi 2010 yılında doğrudan satış sistemine geçti.

Farmasi, ürünlerini İstanbul Ömerli’de bulunan 200.000 m² büyüklüğü olan, günlük 1,5 milyon üretim kapasitesi ve 50 milyon adet dolum kapasitesi bulunan tesisinde son teknoloji dijital makinaları kullanarak üretiyor. Zengin ürün çeşitliliğiyle her zevke ve ihtiyaca yönelik makyaj, cilt bakım, saç bakım, kişisel bakım, parfüm, gıda takviyesi, Dr. Cevdet Tuna’dan özel formüllü doğal bileşen kullanılan ürünler, ve Mr. Wipes markalı ev temizlik ürünleriyle ürün gamını her geçen gün genişleterek, dünyada 5 kıta 125 ülkede tüketici ihtiyaçlarına çözüm buluyor.