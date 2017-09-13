Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Manyas HES Growtech Eurasia 12 eylül
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

10 yıl araştırdılar ortaya iki ciltlik kitap çıktı

Duayen ekonomi gazetecileri Faruk Türkoğlu ile Hasan Eriş’in de içinde bulunduğu çok sayıda ismin katkıları ile hazırlanan kitap iki ciltten oluşuyor.

10 yıl araştırdılar ortaya iki ciltlik kitap çıktı

 
Birleşik Metal İş Sendikası’nın destekleriyle yaklaşık 10 yıldır çalışmaları sürdürülen Derinden Gelen Kökler kitabı tamamlandı.
Duayen ekonomi gazetecileri Faruk Türkoğlu ile Hasan Eriş’in de içinde bulunduğu çok sayıda ismin katkıları ile hazırlanan kitap iki ciltten oluşuyor.
Türkiye’nin sendikacılık tarihinde önemli bir yere sahip olan Maden-İş Sendikası’nın mücadele yolculuğundan hareketle hazırlanan kitap, işçi sınıfı ve ekonomi tarihine de göndermeler yapıyor.
Alanında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı en güncel çalışma olan derinden Gelen Kökler içinde önemli anekdotlara da yer veriliyor.
Birleşik Metal-İş’in 70.kuruluş yıldönümünün kutlandığı bu yıl böyle bir kitabın  denk gelmesi de ayrı bir anlam taşıyor.
Kitap Maden-İş Tarihi Çalışma Grubu ile birlikte yüzlerce insanla birebir görüşmeler yapılarak 10 yıldır hazırlandı.
 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Mehmet KaracaHasan ErişFaruk TürkoğluDERİNDEN GELEN KÖKLERBirleşik Metal İşDİSKNilgün SoydanAdnan Serdaroğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5