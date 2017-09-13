10 yıl araştırdılar ortaya iki ciltlik kitap çıktı



Birleşik Metal İş Sendikası’nın destekleriyle yaklaşık 10 yıldır çalışmaları sürdürülen Derinden Gelen Kökler kitabı tamamlandı.

Duayen ekonomi gazetecileri Faruk Türkoğlu ile Hasan Eriş’in de içinde bulunduğu çok sayıda ismin katkıları ile hazırlanan kitap iki ciltten oluşuyor.

Türkiye’nin sendikacılık tarihinde önemli bir yere sahip olan Maden-İş Sendikası’nın mücadele yolculuğundan hareketle hazırlanan kitap, işçi sınıfı ve ekonomi tarihine de göndermeler yapıyor.

Alanında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı en güncel çalışma olan derinden Gelen Kökler içinde önemli anekdotlara da yer veriliyor.

Birleşik Metal-İş’in 70.kuruluş yıldönümünün kutlandığı bu yıl böyle bir kitabın denk gelmesi de ayrı bir anlam taşıyor.

Kitap Maden-İş Tarihi Çalışma Grubu ile birlikte yüzlerce insanla birebir görüşmeler yapılarak 10 yıldır hazırlandı.

