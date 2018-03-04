10 yılda 1,2 milyon çift “yollarını ayırdı“

ANKARA (AA) - ZEYNEP AKYIL - Türkiye'de son 10 yılda evlenenlerin sayısında görülen düşüşe karşın, boşanan çift sayısı yüzde 28,9 artış gösterdi. Bu dönemde 1,2 milyondan fazla boşanma gerçekleşti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, son 10 yılda evlenen çift sayısı yüzde 7,09 gerileyerek geçen yıl itibarıyla 596 bin 459 oldu. 2008 yılında bu rakam 641 bin 973 olarak kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde boşanan çift sayısında ise yüzde 28,9 artış görüldü. Buna göre 2008 yılında 99 bin 663 olan boşanma sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 128 bin 411'e yükseldi.

Boşanma sayısı 2009 yılında 114 bin 162, 2010 yılında 118 bin 568, 2011'de 120 bin 117, 2012'de 123 bin 325, 2013'te 125 bin 305, 2014'te 130 bin 913, 2015'te 131 bin 830, 2016'da 126 bin 164 düzeyindeydi. Böylelikle 10 yılda boşanan toplam çift sayısı 1 milyon 218 bin 458'e ulaştı.

Geçen yıl Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 1,6 olarak gerçekleşti. Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il binde 2,57 ile İzmir oldu. Bu kenti, binde 2,51 ile Antalya ve Muğla takip etti. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,2 ile Hakkari olarak belirlendi. Bu ili binde 0,21 ile Bitlis, binde 0,22 ile Şırnak izledi.

- Boşanmada İstanbul ilk, Ardahan son sırada

Öte yandan geçen yıl nüfus oranlarına paralel en çok boşanma 28 bin 175 ile İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u 10 bin 939 ile İzmir, 10 bin 748 ile Ankara, 5 bin 899 ile Antalya, 5 bin 242 ile de Bursa takip etti.

Boşanan çift sayısı Adana'da 3 bin 803'ü, Mersin'de 3 bin 715'i, Konya'da da 3 bin 525'i buldu. Ardahan ise 46 ile son sırada yer aldı. Boşanma sayısı Bayburt'ta 52, Hakkari'de 53, Bitlis'te 71, Gümüşhane'de 84 olarak kayıtlara geçti.

- En çok boşanma 30-39 yaş grubunda

Öte yandan, Türkiye'de boşanmaların daha çok 30-39 yaşında gerçekleşmesi dikkati çekti. Boşanmalar kadınlarda en çok 30-34, erkeklerde 35-39 yaş grubunda görüldü. Boşanmaların yüzde 38,7'si evliliğin ilk 5 yılında, yüzde 20,7'si ise 6-10. yılında gerçekleşti. Buna göre, geçen yıl boşanan 128 bin 411 çiftin, 4 bin 74'ü bir yıldan az sürede yollarını ayırırken, 45 bin 647'si 1-5 yıl, 26 bin 599'u 6-10 yıl, 18 bin 485'i 11-15 yıl, 14 bin 229'u 16-20 yıl, 9 bin 131'i 21-25 yılda boşandı. Evliliğinin 26'ncı yılından sonra boşanan çift sayısı da 10 bin 107'yi buldu.

- Bakanlıktan problemlerin çözülmesine destek

Türkiye'de boşanma nedenlerinde ilk sırada "geçimsizlik" yer alıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 2013 yılında "Boşanma Süreci Danışmanlığı" uygulaması başlatıldı. Bugüne kadar 12 bin 144 çift bu hizmetten yararlanırken, çiftlerden 3 bin 405'i evliliğin devamı yönünde karar aldı.

Söz konusu danışmanlıkla çiftlerin evlilikte yaşadığı problemlerin çözüme kavuşturulması, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise boşanma sürecinin sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesi için destek sağlanıyor. Bakanlık, evliliğin ilk 5 yılında "geçimsizlik" nedeniyle gerçekleşen boşanma oranlarının en yüksek olduğu 12 ilde çiftlere yönelik evlilik öncesi eğitimlerini bu yıl yaygınlaştıracak.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de son 10 yıla ilişkin evlenme ve boşanma istatistikleri şöyle:

YılEvlenme Sayısı

Kaba Evlenme Hızı

(binde)



Boşanma Sayısı

Kaba Boşanma Hızı

(binde)

2008 641.973 9,03 99.663 1,40 2009 591.742 8,21 114.162 1,58 2010 582.715 7,98 118.568 1,62 2011 592.775 8,02 120.117 1,62 2012 603.751 8,03 123.325 1,64 2013 600.138 7,89 125.305 1,65 2014 599.704 7,80 130.913 1,70 2015 602.982 7,71 131.830 1,69 2016 594.493 7,50 126.164 1,59 2017 596.459 7,09 128.411 1,60

