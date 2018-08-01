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10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi yüzde 3'ün üzerine çıktı

- 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi, hazirandan bu yana ilk defa yüzde 3'ün üzerine tırmandı

10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi yüzde 3'ün üzerine çıktı

NEW YORK (AA) - Dünyada tahvil faizleri için gösterge niteliğini taşıyan 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi yüzde 3'ün üzerine çıktı.

Küresel yatırımcılar için güvenli liman olarak kabul edilen 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi, TSİ 16.40'ta yüzde 3,016 seviyesini gördü.

Son 7 haftanın en yüksek seviyesine tırmanan 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi, böylece 13 Haziran'dan bu yana ilk defa yüzde 3 seviyesinin üzerine çıkmış oldu.

Ayrıca bugün, 30 yıllık ABD devlet tahvili getirisi yüzde 3,148'e, 2 yıllık devlet faizi de yüzde 2,686'ya kadar çıktı.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırma çerçevesinde faiz artırımlarına ve bilanço küçültmeye hız vereceği beklentisinin ABD devlet tahvili faizlerini yukarı ittiğini belirtiyor.

Fed'in bugün TSİ 21.00'de sona erecek toplantısında faiz arttırma kararı alması beklenmiyor.


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10 Yıllık ABD Devlet Tahvili Getirisi
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