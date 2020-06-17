100 bin kişiye iş verdiler 10 milyar dolar ihracata koşuyorlar

Ambalaj sektörü profesyonelleri Ambalaj Sanayicileri Derneği'nin (ASD) düzenlediği ‘Ambalaj Sektörü İçin Pandemi Sonrası Ekonomi ve Psikolojik Dünyamız’ başlıklı webinarda buluştu. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir “Pandemi sürecinde gıdaların güvenliğini sağladık. Tedarik zincirini aksatmadık. Birçok ülkede ambalaj sıkıntısı oldu. Ama Türkiye’de tüketiciler ürüne anında ulaşabildi” açıklamasında bulundu.

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj sektörünün ekonomik verilerine ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Geçtiğimiz yılı 4,7 milyar dolar ihracatla kapattık. 1,8 milyar dolar cari fazla veren bir sektörüz. 23 milyar dolar satış hacmimiz bulunuyor. 100 bin kişiye istihdam sağlayan bir sektör olarak ihracatta 10 milyar dolara yükselme hedefimiz var. Ticaret hacmi hedefimiz ise 30 milyar dolar. Bunu başaracak güce ve potansiyele sahibiz. Türkiye’de kişi başı ambalaj tüketimi 250-260 dolar civarında. Bu oran Avrupa’da 400, ABD’de 500, Japonya’da ise 550 dolar seviyelerinde. Ülkelerin ambalaj tüketimi gelişmişliğin sembolü. Pandemi sürecinde gıdaların güvenliğini sağladık. Tedarik zincirini aksatmadık. Birçok ülkede ambalaj sıkıntısı oldu. Ama Türkiye’de tüketiciler ürüne anında ulaşılabildi. Ambalaj denince akla sadece gıda, hijyen ve temizlik sektörleri gelmemeli. Endüstriyel ve tekstil alanlarında da ciddi oranda ambalaj kullanımı var.”

Küresel salgının özellikle sosyal ve ticari hayatta birçok şeyi değiştirdiğini ifade eden Zeki Sarıbekir, “Hem doğada hem ekonomide değişiklikler oluyor. Bu değişime uyum sağlamamız şart. İhracat yapanlar ve e-ticarete uyum sağlayanlar ayakta kalacak. Ambalaj ve lojistik gelecekte çok daha önemli hale gelecek.” şeklinde konuştu.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Hakkında

Türkiye'deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ASD, 1992 yılında 39 ambalaj üreticisi tarafından kuruldu. Haziran 2020 itibariyle 220’nin üzerinde üyesi bulunan ASD’nin amacı; Türkiye ambalaj sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak, sektöre kimlik kazandırmak, ulusal ve uluslararası platformlarda sektörün temsil edilmesini sağlamak, üyeleri arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, güçlendirmek ve daimi kılmaktır.