100 kişiden 92’si güvenli alış-veriş endişesi taşıyor

Yalnız Türkiye’de değil dünyada da önemli bir yükseliş trendi yaşayan e ticaret, her ölçekte girişimciye önemli fırsatlar sunuyor. Ancak giderek artan ve pandemi dönemiyle de belirgin bir ivme kazanan bu yükseliş, e ticaret platformlarının teknik kapasitesi kadar güvenliğini de öne çıkarıyor. Tüketiciler, e ticarette uygun fiyat arıyor ama çoğu zaman güvenlik endişesi fiyatın da önüne geçebiliyor. Pek çok tüketici, son dönemde art arda yaşanan veri hırsızlığı olaylarıyla alışveriş yapacağı sitenin güvenli olup olmadığı endişesi taşırken geçtiğimiz günlerde Yemeksepeti gibi büyük bir platformun dahi kullanıcı bilgilerinin çalındığını açıklamasıyla e ticarette güvenlik gündemdeki sıcak yerini koruyor.

“Yüksek satış rakamları için önce tüketicinin güveni kazanılmalı”

E ticarette güvenliğin, satışları artırmak için ilk ve en önemli koşullardan biri haline geldiğini belirten Projesoft CEO’su Bilgisayar Mühendisi Yüksel Eminoğlu, tüketicilerin yaşadığı güvenlik kaygılarına bu konuda yapılan araştırmalardan örneklerle dikkat çekti. ABD kaynaklı FBI fraud (çalıntı kart kullanımı) şikâyet raporlarından veriler paylaşan Eminoğlu, 2018 yılında 351.937 olan suç duyurusu sayısının 2019 yılında 467.361 ve bu rakam Mart 2020’ye gelindiğinde 320.000 adeti geçtiğinin görüldüğünü söyleyerek, “Bu tarz saldırıların artması ve tüketicilerin her geçen gün daha etkili saldırı yöntemlerine maruz kalması, artık günlük ihtiyaçlarını bile internetten tedarik eden tüketicilerde bir güvensizlik oluşturuyor. trsutedsite.com tarafından yapılan bir araştırma ABD’de online alışveriş yapan kişilerin %92’sinin kişisel bilgilerinin çalınması konusunda endişeli olduğunu ortaya koymuş durumda” şeklinde konuştu.

Yüksek satış rakamlarına ulaşabilmek için e ticaret platformlarında tüketiciye güven veren altyapıların bugün daha da önem kazandığına dikkat çeken Bilgisayar Mühendisi Yüksel Eminoğlu, e ticarette güvenilirliğin sağlanması için atılacak temel adımları söyle sıraladı:

1. PCI DSS Sertifikası Kullanın

E-Ticaret sitelerinin güvenliğini sağlayan en temel yöntem SSL Güvenlik sertifikasıdır. Bu sertifika sadece sizinle site arasındaki verinin güvenli bir şekilde taşınması ve tabii ki site ile banka arasındaki haberleşmenin de aynı şekilde güvenli olmasını sağlar. Peki ya site yazılımı içinde neler oluyor? SSL Sertifikası bu konuda size bir güvenlik sağlamaz. Bu konuda bankalar ve ödeme kuruluşları PCI-DSS Level 1 güvenlik standardını kullanmaktadırlar. Bu standart sitenizin alt yapısından tutun da sitede kaydedilen kişi bilgilerine bile kimin erişeceği konusunda kurallar içermekte ve denetlemektedir. Projesoft Teknoloji olarak Türkiye’nin ilk ve tek sağlayıcısı olduğumuz PCI-DSS Level 1 Güvenlik Sertifikalı bir altyapı, hem firma sahipleri hem de kullanıcılara her zaman güvenli bir online alışveriş sunar.

2. Satış Sonrasını Takip Edin, Kullanıcı Memnuniyetini Sürdürün

Alışveriş alışkanlıkları incelendiğinde kullanıcıların alışveriş yapmadan önce iki ayrı arama yaptıkları gözlemlenmiştir. İlk aramada ürün ve site için başka kullanıcıların yorumlarına bakarlar. Daha sonra da uygun gördükleri siteler arasında fiyat kıyaslama yapmaktadırlar. Kullanıcıların bu davranışları çerçevesinde sistem akışı incelendiğinde sadece ürünler için değil alışveriş sürecinin tamamı için kullanıcılardan olumlu yorum alınmalı. Bunun için de en etkin yollardan birisi Google İşletme yorumlarını kullanmaktır. Basit bir entegrasyon ile her ürün tesliminden sonra kullanıcılara eposta atarak bu sürecin tamamını değerlendirmesi sağlanabilir. Kullanıcıların bunu yapması için de bir dahaki alışveriş için puan kazandırma stratejisi izlenebilir.

3. İade ve İptallerde Kolaylaştırıcı Olun

E-Ticaret ile fiziki mağaza sürecini kıyasladığımızda iade-iptal sürecinin online alışverişin yumuşak karnı olduğunu söyleyebiliriz. Fiziki mağazada kullanıcılar ürünleri alırken görme, dokunma ve deneme fırsatına sahip iken online alışverişte sadece resim ve açıklama ile yetinmek zorundalar. Fakat e-ticaret sitesinde ve gerektiğinde de ürün sayfalarında bu politika hakkında kullanıcıların yeterince bilgilendirilmesi ve bu konudaki sürecin tüm şeffaflığı ve kolaylığı ile anlatılması online alışveriş için çok büyük bir tercih sebebi olacaktır.

4. Muhatap Olarak Görünün, Firma Bilgilerinizi Güven Verecek Şekilde Paylaşın

Online alışverişte, arama yapılması, ürünlerin listelenmesi, ürün detayın gösterilmesi, sepet ve üyelik işlemleri, ödeme işlemleri gibi birçok adım bulunur. Bu adımların her birinden kullanıcıların bir bilgi girmesi, bir metin yazması, kendi kişisel bilgilerini girmesi ve daha önemlisi ceplerindeki kredi kartı bilgilerini paylaşması istenmektedir. Her işte olduğu gibi burada da bir terslik olabilir ve bu süreçte kullanıcılar alışveriş yaptıkları site için kiminle muhatap olduklarını, bilgilerini kime verdiklerini bilmek ve eposta, telefon gibi kanallar ile bu firmalara ulaşmak istemektedirler. Eğer satış yapılan e-ticaret sitesi üstünde bu bilgileri kolay ulaşılacak ve güven verecek şekilde paylaşılırsa kullanıcıların firmaya duydukları güven artacak ve bu da rakamlara olumlu bir şekilde yansıyacaktır.

5. Tüketiciye Kolay ve Hızlı Bir Online Alışveriş Deneyimi Sunun

Artık kullanıcılar alış-veriş sitelerine sadece masaüstü bilgisayarlardan girmiyor. Hatta google.com’daki istatistiklere bakarsak kullanıcıların neredeyse %70’e yakın bir oranı cep telefonu gibi mobil platformlardan siteleri dolaşıyorlar. Bu kadar yüksek oranda mobil ziyaretçinin olduğu bir dünyada e ticaret sitesindeki tasarım ve mobil görsellik çok büyük önem taşımaktadır. Bu konuda kullanıcılara uygun bir görsellikle en etkin ve en hızlı şekilde aradıkları ürünleri bulmaları ve kolay bir şekilde de bu ürünleri satın almalarını sağlayacak kullanıcı deneyimi sunulmalı.

6. Her Platformda Ulaşılır Olun

Artık kullanıcılar online sitelerden ürün alacak iken sadece firma sitelerine bakmıyorlar. Aynı zamanda pazar yerlerine ve IOS ile Android uygulamalara da bakıyorlar. Bu hem daha çok kullanıcıya erişmek için etkili bir yoldur hem de kullanıcıların daha çok platformda yer alan firmaları daha güvenli bulması nedeniyle önemli bir tercih sebebidir. Müşterilerimize 8 pazar yerinde olma fırsatı yanında Apple AppStore ve Google Play üstünde de uygulamalar sunarak tüm platformlarda yer almalarını ve müşteri potansiyellerini yükseltmelerini sağlıyor bunun da yüksek geri dönüşlerini alıyoruz.