100 milyon dolarlık pazarın üretimini Türkiye'de yapacak

Çelik menfez ve köprü imalatlarında 30 yılı aşkın süredir Avrupa'da çalışmalarını sürdüren ve 10’a yakın ülkede üretim gerçekleştiren İsveç merkezli ViaCon'un bölgesel merkez yaptığı ve yaklaşık 50 ülkeyi yönetecek olan ViaCon Türkiye, yeni hat yatırımıyla artık üretiminin tamamını Türkiye'de gerçekleştirecek. ViaCon Türkiye’ye bağlı ViaCon Middle East ofisi açılışlarını değerlendiren ViaCon Türkiye Genel Müdürü Onur Başar, “ViaCon merkez ofisinin Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesini Türkiye’ye almasından sonra bu bölgede açılma arayışına girdik. Türkiye ofisi üzerinden hali hazırda Afrika ve Ortadoğu’da işler yapıyoruz ancak yeterli görmüyoruz çünkü potansiyel çok daha fazla. Bu nedenle bu bölgede daha fazla bulunmak amacıyla Türkiye’ye bağlı Dubai merkezli ViaCon Middle East şubesini açmaya karar verdik. 1 Ekim’de açtığımız ofisimiz Dubai Serbest Bölge içinde yer alıyor” dedi. Onur Başar, "Dubai’de ki hedefimiz orada bulunan müşterilere ve teknolojik ürünlerimizi kullanabilecek potansiyel müşterilerimize yakından ulaşabilmek. Ortadoğu’da ticari işlerin ön planda olduğu başka bir bayimiz de bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Hedef, 100 milyon dolarlık iş hacmi

Ortadoğu’da pazar büyüklüğünün Afrika’nın bir bölümünün de dahil edilmesiyle yıllık 250 milyar dolarlık altyapı yatırım değerine ulaştığını vurgulayan Başar, "Havaalanından köprülere, şehir içi yatırımlara kadar alt yapı yatırımı içerisinde birçok şey var. O bölgede 250 milyon dolar civarında potansiyel iş görüyoruz. Bizim bu bölgede hedefimiz; yüzde 40 civarında pazar payına sahip olup, 100 milyon dolarlık iş hacmi çıkartıp, tamamını Türkiye’de üretmek" diye konuştu.

Katar'daki sistem Türk üreticilere fırsat sunuyor

Katar’da ve Dubai’de fuarlara katıldıklarına vurgu yapan Başar, iki hafta sonra Kuveyt’te iş görüşmelerine gideceklerini aktardı. Başar, sözlerine şöyle devam etti: "Genel olarak gelen tepkiler olumlu yönde ve teknolojiye olumlu bakıyorlar. Özellikle Türkiye’de üretiyor olmamızın avantajını görüyoruz. Katar’dan çok büyük destek aldık. Türkiye’de üretilen menfez ve köprülerimizi orada özel destekler ile satma imkânı doğdu, bu bizim için çok büyük bir fırsat."

Sırada Suudi Arabistan ve Hindistan var

Onur Başar, 20’ye yakın ülkeye de ihracat yaptıklarını kaydederek, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerden talepler aldıklarını ifade etti. Suudi Arabistan ve Hindistan’da 2019 yılı içinde daha yoğun çalışma içerisinde olacakları bilgisini veren Başar, "Ortadoğu’daki fuarlarımızda Hindistan’dan büyük bir talep gördük. Hindistan çok hızlı büyüyen bir ülke olduğu için yoğun bir talep söz konusu. Teknolojiye de oldukça sıcak bir ülke" dedi.

SuperCor hattı Türkiye'ye gelecek, üretim iki katına çıkacak

ViaCon Türkiye'nin yatırımlarından bahseden Başar, şu açıklamalarda bulundu: "Polonya’daki yatırımımız olan üçüncü ürün grubumuz SuperCor hattını Türkiye’ye getiriyoruz. Ekim sonuna kadar bu yatırım tamamlanacak ve Kasım başında bütün ara ürünlerimizi de Türkiye’de üretebileceğiz. Bu yeni yatırım sayesinde kapasitemizi iki katına çıkartıyoruz. Bu hattın ihracatımızı 3 sene içinde yüzde yüz arttıracağını ön görüyoruz. Tüm ürünlerimizi Türkiye’de üretip Avrupa’nın bir kısmına ve Ortadoğu’ya ihraç edeceğiz. ViaCon grubu içinde en büyük ikinci üretim tesisi ve üç ürün grubunu üretebilen iki tesisten biriyiz. Hedefimiz olan en büyük üretim tesisi olmaya doğru ilerliyoruz."