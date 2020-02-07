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100 milyonuncu buzdolabını üretti

Türkiye’de tüketiciyi ilk yerli üretim buzdolabı ile buluşturan Arçelik, Eskişehir’deki fabrikasında 100 milyonuncu buzdolabını üretti.

100 milyonuncu buzdolabını üretti
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Türkiye’de tüketiciyi ilk yerli üretim buzdolabı ile buluşturan Arçelik, Eskişehir’deki fabrikasında 100 milyonuncu buzdolabını üretti.

Arçelik, 8 ülkede toplam 10 fabrikada gerçekleştirdiği buzdolabı üretiminde önemli bir eşiğe ulaştı. 100 milyonuncu buzdolabının üretimi, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun, Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, Arçelik üst yönetimi ve fabrika çalışanlarının katıldığı törenle Eskişehir İşletmesi’nde gerçekleştirdi.

1960 yılında Türkiye’nin ilk yerli buzdolabını tüketicilerle buluşturan Arçelik, 1975 yılında Eskişehir Buzdolabı İşletmesinde üretime başladı. 1986’da 2 milyon rakamına erişti. 1989’da ilk panelli modeli ve 1995’te Türkiye’nin ilk No Frost buzdolabını üretti. 1998’de ise 10 milyonuncu buzdolabı banttan indirildi. 2009’da Türkiye’nin ilk 4 kapılı buzdolabını üreten Arçelik, 2012’de 50 milyon rakamına ulaştı.

Bugüne kadar 3 binden fazla uluslararası patent başvurusuyla Türkiye’nin Ar-Ge lideri konumunda yer alan Arçelik, güneş enerjisiyle çalışan buzdolabı da dahil olmak üzere pek çok yeniliği tüketicilerle buluşturdu. FullFresh+ teknolojisi sayesinde meyve ve sebzeler tazeliğini 3 kata kadar uzun süre, yaklaşık 30 güne kadar koruyor. Cool Plus No Frost teknolojisi, soğutucu ve dondurucu bölmeler için iki ayrı soğutma sistemi kullanarak gıdaların donma riskini düşürüyor ve bölmeler arasındaki koku oluşumunun önüne geçiyor. Mavi ışık teknolojisi ile aydınlatılan sebzeliklerde saklanan meyve ve sebzeler, mavi ışığın dalga boyu etkisi ile fotosentez yapmaya devam ederek C vitamini değerlerini koruyor. Koku Giderme Teknolojisi ise buzdolabındaki kötü kokuları, zararlı gaz veya kimyasal madde üretmeksizin yüzde 90'a kadar azaltıyor. Sistem, Ozon (O3) gibi zararlı gaz üretmediğinden, Koku Giderme Teknolojisi sık ve kısa sürede çalışabiliyor ve bu da sistemi daha verimli hale getiriyor.

100 milyonuncu buzdolabına özel hediyeler

100 milyonuncu buzdolabını satın alacak tüketiciyi çok özel hediyeler bekliyor. Arçelik Türkiye Genel Müdürlüğü’nde özel olarak ağırlanacak olan tüketiciye 283720 EI model buzdolabının perakende fiyatı civarında 6600 TL’lik hediye çekinin yanı sıra, Bakü’de gerçekleşecek Milli Maç için konaklama, ulaşım ve vize masrafları dahil olmak üzere iki kişilik davetiye hediye edilecek. Ayrıca talihli tüketici Eskişehir Buzdolabı İşletmesini de ziyaret edebilecek.

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