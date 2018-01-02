100 ülkeye konfeksiyon satıyorlar

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de 1944 yılında 12 metrekarelik bir iş yerinde Abdurrahman Sarar tarafından kurulan Sarar firması, bugün ulaştığı 120 bin metrekare alana sahip 3 fabrikasında istihdam edilen 5 bin çalışanıyla 5 kıtada aralarından Çin'in de bulunduğu 100 ülkeye takım elbise, gömlek ve ev tekstil ürünleri ihraç ediyor.

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 metrekare iş yerindeki 5-6 çalışanla başladıkları serüvende, büyüye büyüye 3 fabrikaya ulaştıklarını vurguladı.

Söz konusu fabrikalarda 5 bin kişiye iş imkanı sunduklarını ifade eden Sarar, "Bunların yüzde 90'ını kadın istihdamı oluşturuyor. Sadece basma fabrikamızda günde 4 bin gömlek, 5-6 bin çarşaf ve nevresim takımı üretiyoruz. Biz tesisleri kapatıp, rant alanına dönüştürmek yerine binlerce kişiye istihdam sağlayan fabrikalar açtık." diye konuştu.

- 5 kıtada 100 ülkeye ihracat

Sarar, firma olarak ilk ihracatlarını yaklaşık 5 bin takım elbiseyle Suriye'ye yaptıklarını ifade ederek, şu anda dünyaya mal satar hale geldiklerine kaydetti.

İsrail, Rusya, Çin, ABD gibi ülkelerde şirketler kurduklarını anlatan Sarar, şöyle konuştu:

"Avrupa'nın ve dünyanın birçok yerinde mağazalarımız var. Çin de bile Sarar markalı ürünler satılıyor. Çin'e Türk malı satıyoruz. Kenya'ya bile ürün satıyoruz. Afrika'da Kenya pazarımız çok büyük. Kenyalılar, Eskişehir'e gelip bavulla ürün alıp götürüyor. 5 kıtada 100 ülkeye ihracat yapıyoruz. 5 kıtada yaklaşık 130 mağazamız var. Birçok ünlü dünya markasına hazır ürün yapıp gönderiyoruz. Dünyanın hemen hemen her yerine mal satıyoruz. Hedefimiz her zaman ihracat. Bu yıl Sarar markası olarak 100 milyon dolar ihracatı bulmayı planlıyoruz. Geçen yılki rakamları geçmek için çaba sarf ediyoruz. Arkadaşlarımı ihracat yapmaları konusunda teşvik ediyorum."

Sarar, ihracatın her geçen gün artması gerektiğinin altını çizerek, otomotiv sektörünün bu kadar ilerlemediği dönemlerde tekstilin ihracatın lideri olduğunu hatırlattı.

Tekstile yeniden önem verilmesi gerektiğini belirten Sarar, "Devletimizin tekstil sektörünü özel teşviklerle desteklemesi gerekiyor. Türkiye'yi ihracat kurtarır. Türkiye için iyi şeyler yapmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde devletimizi ve milletimize sahip çıkmalıyız. Ülkemize döviz getirelim." ifadelerini kullandı.



