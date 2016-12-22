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11 ayda 10,7 milyar TL'lik senet protesto edildi

-TBB Risk Merkezi Raporuna göre, yılın 11 ayında protesto edilen 927 bin senedin parasal tutarı 10,7 milyar TL oldu

11 ayda 10,7 milyar TL'lik senet protesto edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından, bu yılın ocak-kasım döneminde 927 bin senedin protesto edildiği, bu senetlerin parasal karşılığının 10,7 milyar TL olduğu bildirildi.

TBB Risk Merkezinin bu yılın ocak-kasım dönemini kapsayan "Protestolu Senetler" raporu yayımlandı.

Rapora göre yılın 11 ayında, protesto edilen 927 bin senedin parasal tutarı 10,7 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla protesto edilen senet adedi yüzde 1,7, senet tutarı ise yüzde 20,7 arttı.

Söz konusu dönemde, adet olarak en fazla senedin protesto edildiği il İstanbul olurken, bunu sırasıyla Ankara, İzmir, Konya ve Antalya takip etti. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 29'unu İstanbul, yüzde 10'unu Ankara, yüzde 7'sini İzmir oluştururken, bu oran Antalya için yüzde 4 ve Gaziantep için yüzde 4 düzeyinde gerçekleşti.

Protesto edilen senetlerin tutar bazında en düşük olduğu iller ise Bayburt, Siirt ve Tunceli şeklinde sıralandı.

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Protestolu SenetTBB
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