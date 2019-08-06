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11. Büyükelçiler Konferansı

- DEİK Başkanı Nail Olpak: "Yılın ikinci yarısında, enflasyonun daha da düştüğü ve daha iyi bir istihdam oranının olduğu bir büyüme öngörüyoruz" - "Hem küresel hem de ülkemizdeki faizlerin düşmesiyle yatırım yapabilme şartlarımızın daha uygun hale geleceğini bekliyoruz" - TİM Başkanı İsmail Gülle: "Büyükelçilerimiz, başkonsoloslarımız ve ekipleriyle, Türkiye'nin diplomasi becerisine ticaret alanından katkı için gece gündüz çalışıyoruz"

11. Büyükelçiler Konferansı
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ANKARA (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yılın ikinci yarısında enflasyonun daha da düştüğü ve daha iyi bir istihdam oranının olduğu bir büyüme öngördüklerini belirterek, "Hem küresel hem de ülkemizdeki faizlerin düşmesiyle yatırım yapabilme şartlarımızın daha uygun hale geleceğini bekliyoruz." dedi.

Olpak, Sheraton Otel'deki 11'inci Büyükelçiler Konferansı kapsamında, DEİK ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen çalışma yemeğindeki konuşmasında, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Nail Olpak, Afrika'ya yönelik yatırım kararlarında söz konusu anlaşmanın önemli bir etken olacağını ifade etti.

ABD ile ticari ilişkilere de değinen Olpak, bu ülkeyle dış ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının önemine dikkati çekerek, "Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ülkeleriyle Avrupa Birliği arasında imzalanan STA sebebiyle, MERCOSUR ile imzalayacağımız STA daha da önemli hale gelmiştir." diye konuştu.

Asya Pasifik bölgesiyle ticaretin daha dengeli hale getirilmesi için Türkiye'nin tanıtımına daha fazla odaklanılması gerektiğini dile getiren Nail Olpak, Çin'in kuşak ve yol girişimini, fırsatları ve tehditleriyle irdeleyen bir çalışmayı da kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Olpak, dış ticaret dengesinin iyileştiği bir dönem yaşandığına işaret ederek, "Yılın ikinci yarısında enflasyonun daha da düştüğü ve daha iyi bir istihdam oranının olduğu bir büyüme öngörüyoruz. Hem küresel hem de ülkemizdeki faizlerin düşmesiyle yatırım yapabilme şartlarımızın daha uygun hale geleceğini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- TİM Başkanı Gülle'nin konuşması

TİM Başkanı İsmail Gülle de AB, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika'da mevcut ihraç ürünlerinin yanına son dönemlerde iklimlendirme, süs bitkileri, mücevher ve elektronik gibi ürünlerin eklendiğini söyledi.

Gülle, "Latin Amerika'da çelik ve makine sektörlerinde, Okyanusya ülkelerinde otomotiv ve kuru meyvede ve Uzak Doğu ülkelerinde 'hububat ve su ürünlerinde artık biz de varız' dedik." ifadesini kullandı.

Büyükelçilerin, ihracatçıların yaşadığı sorunlar için her türlü mücadeleyi ortaya koymalarının, ihracatçıların Türkiye'ye döviz kazandırıcı hizmetlerine önemli etkide bulunduğunu belirten İsmail Gülle, "Türkiye için güçlü ekonominin güçlü ihracattan geçtiğini biliyoruz. Büyükelçilerimiz, başkonsoloslarımız ve ekipleriyle, Türkiye'nin diplomasi becerisine ticaret alanından katkı için gece gündüz çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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