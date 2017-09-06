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11. Ulusal Aydınlatma Kongresi 21-22 Eylül'de yapılacak

ANKARA (AA) - Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) tarafından düzenlenecek 11. Ulusal Aydınlatma Kongresi'nin 21-22 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.ATMK'den yapılan açıklamada, dünyada 25’ten fazla kentin...

11. Ulusal Aydınlatma Kongresi 21-22 Eylül'de yapılacak

ANKARA (AA) - Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) tarafından düzenlenecek 11. Ulusal Aydınlatma Kongresi'nin 21-22 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

ATMK'den yapılan açıklamada, dünyada 25’ten fazla kentin 2025 yılına kadar akıllı şehre dönüştürülmesi beklendiği ve bu sayede akıllı aydınlatmanın ön plana çıkmaya başlayacağı belirtildi.

Dünya genelinde 2,5 milyar doların üzerinde iş hacmine sahip aydınlatma pazarının akıllı şehir projeleriyle daha hızlı büyüyeceğinin ifade edildiği açıklamada, Endüstri 4.0 devriminin de bu gelişimi destekleyeceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, aydınlatma sektöründe en yeni gelişmelerin değerlendirileceği "İstanbulLight Fuarı" kapsamında, 23 Eylül'de Aydınlatma Tasarımı Zirvesi'nin de yapılacağı ifade edildi.

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11. Ulusal Aydınlatma KongresiAydınlatma Tasarımı ZirvesiAydınlatma Türk Milli Komitesiİstanbul Light Festival
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