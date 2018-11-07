Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa tuyo dünya Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür
Çevre için çalışıyor
Çevre için çalışıyor
Küba ondan sorulur
Küba ondan sorulur
Çok önemli açıklama
Çok önemli açıklama
Yerlileştirme hamlesi
Yerlileştirme hamlesi
Suda tavan fiyat
Suda tavan fiyat

11. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı yarın başlayacak

- Enerji sektörünün yurt içi ve dışındaki önemli temsilcilerini bir araya getirecek fuar, yarın Ankara'da kapılarını açacak

11. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı yarın başlayacak
banner17

ANKARA (AA) - Enerji sektörünün yurt içi ve dışındaki önemli temsilcilerini bir araya getirecek 11. EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı yarın Ankara'da başlayacak.

Kongre Başkanı Çiğdem Dilek, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl “enerjini farket” ve “enerjini paylaş” mottosuyla gerçekleştirilecek fuarda 300’e yakın firmanın stant açacağını bildirdi.

Kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katılmasının beklendiğini ifade eden Dilek, ATO Başkanı ve Kongre Onursal Başkanı Gürsel Baran, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ve ana sponsorları GE Yönetim Kurulu Başkanı Canan Özsoy’un da açılış konuşması yapacağını ifade etti.

Dilek, Huawei Turkey Üst Yöneticisi Robben Zenk, ABB Yönetim Kurulu Başkanı Sami Sevinç, Enerji Verimliliğinde İşbirliği için Uluslararası Ortaklık (IPEEC) Başkanı Benoit Lebot, Solarbaba Kurucusu Ateş Uğurel, Dünya Petrol Konseyi (WPC) Başkanı Tor Fjaeran gibi sektöre yön veren çok sayıda katılımcının da sektördeki son gelişmeler hakkında bilgilerini aktaracağını vurguladı.

İkinci gün gerçekleştirilecek 'EIF Storage' oturumunda ise Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) Başkanı Cem Aşık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan başta olmak üzere depolama konusunda çalışma yapan çok önemli isimlerin yer alacağını belirten Dilek, toplantıda enerji sektörünün en önemli konularından biri olan depolamadaki gelecek teknolojileri, uluslararası uygulamalar, mevzuat ve teşvik uygulamaları ile iş yatırım modellerinin ele alınacağını kaydetti.

Dilek, kongrenin bu yıl da büyük ilgi toplamasını beklediklerini ifade ederek, "Çok sayıda firmanın yerli ve milli geliştirilen ilk ev elektrikli şarj istasyonları gibi son projeleri ilk kez görücüye çıkacak. Ulusal ve uluslararası firmaları 11. kez aynı çatı altında buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Sektörün tüm aktörlerini etkinliğimize davet ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
11. EIF Uluslararası Enerji Kongresi Ve FuarıEIF Kongre Başkanı Çiğdem DilekEnerjiUluslararası Enerji Kongresi Ve Fuarı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1