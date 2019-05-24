"119 meslek kaybolmak üzere"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 10 kategoride 119 geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek olduğunu belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, keten dokuma, urgancılık, çömlekçilik, şerbetçilik, semercilik, yorgancılık, vitray yapımı gibi onlarca mesleğin artık neredeyse hiç yapılmadığını, bunların tamamen yok olmak üzere olduğuna dikkati çekti.

Toplamda 10 kategoride 119 geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslek bulunduğu bilgisini veren Palandöken, "Bu mesleklere önce kendimiz sahip çıkmalı, daha sonra dünyaya tanıtarak canlandırmalıyız. Bu noktada özellikle yurt dışına ihraç edilen dizilerin yapımcılarına ve senaristlere büyük görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.