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119 milyon dolarlık sipariş aldı

ASELSAN, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan 119,1 milyon dolar tutarında "Güvenlik Sistemi" siparişi aldığını duyurdu.

119 milyon dolarlık sipariş aldı

İSTANBUL (AA) - ASELSAN, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan (SSM), 119,1 milyon dolar tutarında "Güvenlik Sistemi" siparişi aldığını duyurdu.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi ile ilgili 5 Şubat 2013 tarihinde imzalanan sözleşmede değişiklik yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a (16 milyon dolarlık kısmı opsiyonel olmak üzere) toplam 119 milyon 115 bin 506 dolar tutarında ilave "Güvenlik Sistemi" siparişi verildiği ve teslimatların 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi.
Muhabir: Bahar Kara

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