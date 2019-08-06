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1,2 milyar liralık destek ödemesi bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmıyla hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak, toplam 227 bin çiftçimize 1 milyar 200 milyon lira ödeme yapılacak"

1,2 milyar liralık destek ödemesi bugün başlıyor
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla yağlı tohumlu bitkiler fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmıyla hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak, toplam 227 bin çiftçiye 1 milyar 200 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği ödemelerinin bugün yapılacağını ifade etti.

Söz konusu ödemeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hasat Bayramı'nda açıkladığı gibi Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmıyla hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak toplam 227 bin çiftçimize 1 milyar 200 milyon lira ödeme yapılacak. Ödemeler bugün saat 18.00 itibarıyla başlayacak. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun."

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Yağlı Tohumlu BitkilerTarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliDestek
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