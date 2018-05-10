ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'ye yönelik siber saldırılara ilişkin, "Yaptığımız çalışmalar, siber güvenliğe verdiğimiz önem sayesinde çok mesafe kat ettik ve bu saldırılardan alnımızın akıyla çıkıyoruz." dedi.

Arslan, 12. Uluslararası Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Konferansı'nda, internet ve getirdiği teknolojilerin giderek yaygınlaştığını söyledi.

İnternet güvenliğinin son yıllarda ön plana çıktığına işaret eden Arslan, şöyle konuştu:

"İnternet güvenliği sağlanmadan ekonomik, toplumsal güvenlik de tam manasıyla sağlanamıyor. Toplumsal anlamda güvenliği sağlamak için internet güvenliğini de sağlamamız gerekiyor. İnternet güvenliğimiz olmazsa hak ve özgürlüklerin güvenliğinden de bahsedemez hale geliriz. Bilişim altyapısı zarar gördüğünde ne yazık ki yerini alacak alternatif bir altyapı bulunmuyor. Sorunu yine bilişimle çözmek zorundayız. Bu nedenle bireysel, kurumsal, devlet çapında ve uluslararası boyutta bunun sağlanması yaşamsal önem taşıyor."

Siber güvenliğin en çok çalışılması gereken alanlardan biri olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade eden Arslan, Türkiye'nin dünyada en fazla siber saldırıya uğrayan ülkeler arasında bulunduğuna dikkati çekti.

Arslan, araştırmalara göre Türkiye'deki bilgisayarların yüzde 45'inin siber saldırıya uğradığını belirterek, "Son 16 yılda yaptığımız çalışmalar, siber güvenliğe verdiğimiz önem sayesinde çok mesafe kat ettik ve bu saldırılardan alnımızın akıyla çıkıyoruz." diye konuştu.

Toplumun ve bireylerin internet kullanımını kısıtlayacak hiçbir faaliyette olmadıklarını dile getiren Arslan, aksine bu kısıtlamaları kaldıracak bir dizi düzenlemeye imza attıklarını söyledi.

- Seçim tedbirleri

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Arslan, şunları kaydetti:

"Sosyal medya şirketleri özellikle bu konuda çok çok dikkatli olmalı. İnsanların kafasını karıştırmaya çalışan, insanların verilerinin, kişisel bilgilerinin yanlış ellere geçmesine çalışan birçok yapı, organizasyon var. Sosyal medya şirketlerine burada çok önemli görev düşüyor. Şeffaf olmalılar, manipülasyonları önlemeliler, kişilerin verilerinin yanlış ellere geçmesini kesinlikle engellemeliler. Bu mecradan oluşacak yanlışlıkların önüne geçmek için biz gereğini yapıyoruz ama sosyal medya şirketlerinin de sorumlulukları bulunuyor. Seçim günü de dahil olmak üzere siber saldırılar olabilecek. Bakanlık olarak biz ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) üzerine düşen her türlü görevi yapıyor. Adeta teyakkuzdayız, 7/24 görevimizin başındayız. Bütün bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının da 7/24 teyakkuzda olması, görevlerinin başında bulunması ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına koordinasyon içinde çalışıyoruz. Bu kadar hayatımıza giren internetle ilgili gerekli tedbirleri almazsak ülkemiz, ülke insanımız zarar görür. Buna kesinlikle rıza göstermeyeceğiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da atılması gereken bütün adımları atacağımızı vurgulamak isterim."

Arslan'ın konuşmasının ardından Arnavutluk Elektronik ve Posta İletişim Kurumu ile BTK arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Bakan Arslan daha sonra stantları gezerek, 5G teknolojisiyle futbol oynadı.