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12 yıldır atık plastiği ekonomiye kazandırıyorlar

- Manisa'da faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde ihracatçı firmalar için yıllık ortalama 210 bin plastik kasa ve sepet üretiliyor - Firma sahibi Mustafa Çelik: - "Sadece kendi tesisimizde yıllık 500 ton plastiği geri dönüştürüyoruz"

12 yıldır atık plastiği ekonomiye kazandırıyorlar
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MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa'da, ihracatçılar için geri dönüşümü sağlanan plastikten kasa ve sepet üreten firma ekonomiye yıllık 4 milyon lira katkı sağlıyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 12 yıldır faaliyet gösteren Çelik Plastik firması, çevreden topladığı atık plastikleri ekonomiye kazandırıyor. 20 kişiye istihdam sağlayan ve yıllık 4 milyon lira ciro yapan şirket, atık plastiği parçalayıp önce granül haline getiriyor ardından geri dönüştürerek yıllık ortalama 210 bin plastik kasa ve sepet üretiyor.

Tesiste imal edilen ürün ise yaş meyve ve sebze ihracatı yapan firmalara satılıyor.

Şirketin sahibi Mustafa Çelik, AA muhabirine, plastik atıkların doğada yok olma süresinin 140 yılı bulabildiğini ifade ederek, yaptıkları işle ekonomiye katkının yanı sıra çevreyi de koruduklarını söyledi.

Bir ton plastik ham maddesini yurt dışından getirmenin maliyetinin yaklaşık 15 bin lira olduğuna işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

"Aynı miktardaki atık plastiği ayrıştırıp geri dönüştürmemiz ise 7 bin liraya karşılık geliyor. Yani bir tonluk geri dönüşümde ülkemize 8 bin lira destek sağlamış oluyoruz. Sadece kendi tesisimizde yıllık 500 ton plastiği geri dönüştürüyoruz. Yıllık da ortalama 4 milyon liralık bir ciromuz var. Çevreci oluşumuz ayrıca ithalatın azalmasına katkı veriyor olmamızın ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde üretmeye ve Türk ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
çevreGeri DönüşümManisaPlastik
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