122 ülkeden fazla ihracat yaptı İpek Böceği Ödüllerini aldı

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BTSO) İbrahim Burkay, ''Bursa'nın ihracatta 14 milyar doları aşan bir potansiyeli var. 10 milyar dolara yakın ithalatı var. Yani toplamda 24 milyar dolarlık dış ticaret hacmi olan ve Birleşmiş Milletlere bağlı 122 ülkeden daha fazla ihracat yapan bir kenttir.'' dedi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğince (UHKİB) 2017 yılının başarılı ihracat firmalarına ödülleri verildi.

Burkay, bir otelde düzenlenen ''İpek Böceği İhracat Ödülleri'' töreninde yaptığı konuşmada, geçen yıllara göre Türkiye'nin son iki yılda da hızlı geliştiğini söyledi.

Türkiye ile beraber Bursa'nın da büyüdüğünü vurgulayan Burkay, ''Türkiye'nin tekrar ihracata dayalı büyüme trendine girdiği 2017 yılıyla birlikte 2018'de de ocak ayı rakamları hepinizin bildiği gibi yüzde 16'ya yakın ihracatta büyüme performansı sergiledik. Bursa da şükürler olsun Türkiye ortalamasının üstünde bir büyüme gösteriyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de otomotiv ve otomotiv yan sanayinin merkezi olmasıdır.'' diye konuştu.

Marmara Bölgesi'ne yapılan yatırımların bölgenin ekonomisine de güç kattığını belirten Burkay, şöyle konuştu:

''Bursa'nın ihracatta 14 milyar doları aşan bir potansiyeli var. 10 milyar dolara yakın ithalatı var. Yani toplamda 24 milyar dolarlık dış ticaret hacmi olan ve Birleşmiş Milletlere bağlı 122 ülkeden daha fazla ihracat yapan bir kenttir. Biz nasıl ki Avrupa'da birçok ülkeyi gezerken bizlere bölgelerden örnekler verirler. Bana inanın merkezinde Bursa'nın olduğu Marmara Havzası önümüzdeki 50 yılda Türkiye'nin zenginliğini üretecek en önemli merkezdir. Özellikle bu bölgeye yapılan Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Çanakkale geçişiyle birlikte Marmara Havzası'nın ciddi anlamda cinsiyeti değişiyor.''

Burkay, Marmara Havzası'nın San Francisco Havzası gibi bölgesinin zenginliğini üretecek önemli bir merkez konumuna geldiğini ifade ederek, bu coğrafyada çalışan, üreten kesimler olarak gelişmeleri de dikkate alıp bölgeye, kente mutlaka uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları, EDT Hazır Giyim Pazarlama ve İthalat İhracat Ltd. Şti. ile Öz Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye UHKİB ihracat başarı ödülü verildi.

Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları, Zorlu Dış Ticaret ile Fistaş Dış Ticaret Pazarlama Sanayi firmalarına da UTİB ihracat başarı ödülü takdim edildi.