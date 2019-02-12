13. Adana İnşaat Fuarı yarın açılacak

ADANA (AA) - Adana'da bu yıl 13. kez düzenlenecek inşaat fuarı, yarın ziyaretçilere kapılarını açacak.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, bazı oda ve derneklerin iş birliğinde düzenlenecek fuar, TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi’nde 13-17 Şubat tarihlerinde gezilebilecek.

İzolasyondan tesisata, boyadan vitrifiye ürünlerine, çatı ve cephe kaplamalarından seramik mutfak ve banyoya, kapı ve pencereden ısıtma soğutma sistemlerine kadar pek çok alanda firma temsilcisini bir araya getirecek fuar, Türkiye'nin dört bir noktasından katılımcıları ağırlayacak.

Irak, Umman, Azerbaycan, Gürcistan, Tataristan ve KKTC'den de alım heyetlerinin yer alacağı fuarın ilk gününde, Çukurova Belediyeler Birliği tarafından gün boyunca belediye başkanlarının katılımıyla "Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı" da düzenlenecek.

Adana İnşaat Mühendisleri Odası iş birliğiyle çeşitli seminerlerin de yer alacağı fuarda, 16 Şubat'ta belediye başkanlarının konuşmacı olarak katılacağı "2. Marka Şehir Adana Paneli" gerçekleştirilecek.