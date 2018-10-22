130 ülkenin tarımına Türk traktörü

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Türkiye'nin önemli üreticilerinden olan ve bugüne kadar 130'dan fazla ülkeye traktör ihraç eden TürkTraktör, yılın 9 ayında 10 bin adetlik ihracat rakamına ulaştı.

TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TürkTraktör'ün, Türkiye'de en büyük traktör üreticilerinden olduğunu söyledi.

Tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticiler arasında da ilk sıralarda geldiklerini vurgulayan Votta, şirketin 1954'te kurulduğunu, 64 yıldır üretim yaptığını anlattı.

Votta, bugün sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın hacim bakımından en büyük traktör üreticileri arasında yer alan TürkTraktör'ün, Türkiye'de kesintisiz 11 yıldır pazar lideri olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar 130'un üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını vurgulayan Votta, "Türk mühendislerin Türkiye'de geliştirdiği yerli traktör motorunun üreticisiyiz ve motora ek olarak şanzıman gibi birçok önemli parçanın üretimini de yapıyoruz." dedi.



Tarım alanında bir çiftçinin ihtiyaç duyabileceği 43 ila 380 beygir gücündeki traktör ve toprak işlemeden hasada birçok farklı ekipmanın ürün gamlarında yer aldığını belirten Votta, "Türkiye'deki en profesyonel satış bayi ağına sahibiz. 135'i aşkın bayimizin yanı sıra Türkiye genelinde 600'ü aşkın satış sonrası hizmet noktamız var." ifadelerini kullandı.

TürkTraktör’ün geçen yıl 48 bin 302 traktör ve 38 bin 620 motor ürettiğini bildiren Votta, "Geçen yıl traktör üretimini yüzde 5, motor üretimini ise yüzde 4 artırdık. TürkTraktör'ün 2017'de yaptığı bu üretim, yeni bir rekor olarak kayıtlara geçmişti." dedi.





- İhracatta yüzde 11 büyüme





Marco Votta, Türkiye traktör pazarının 2017'de yüzde 4 artışla 72 bin 949 adede çıktığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Biz de pazarın üzerinde bir büyüme yakalayarak yüzde 7'lik bir artışla geçen yılı çok iyi kapattık. 2017 sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam traktör üretiminin yüzde 67'si fabrikalarımızda üretildi. Ekonomideki genel durumdan dolayı bu yıl traktör pazarında da bir daralma olmasına rağmen biz 10 binin üzerinde ihracatımız, 25 binden fazla satışımızla ilk üç çeyreği kapattık. İhracatımız, eylül sonu itibarıyla hedeflerimizin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca, TürkTraktör, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 11 büyüme gösterdi."

Tarımın ülke için çok kritik bir sektör olduğunu vurgulayan Votta, gerek yerel gerekse de global rekabette öne çıkmanın yolunun inovasyondan geçtiğini belirterek, yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

Votta, gelecek yıl ekonominin rahatlamasını beklediklerini ifade ederek, "Önümüzdeki yıl bu dalgalanmaların da azalmasıyla ve devlet destekleri ile tarım sektörünün Türkiye'de daha iyi bir seviyeye geleceğini öngörüyoruz. Biz de hız kesmeden çiftçilerimizin yanında olup Türk tarımının gelişmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.



