134 kırsal kalkınma projesine 92 milyon lira hibe - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "134 hayvancılık projesine 92 milyon lira hibe vereceğiz. Bu projeler sayesinde kırsalda yaklaşık 187 milyon liralık yatırım yapılacak" - "Son 3 ayda 2 bin 266 proje onaylandı. Bu projelere toplam 747 milyon lira hibe sağlanacak ve hibelerle birlikte yaklaşık 1,4 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirilecek"

29 Kasım 2018 Perşembe 15:07