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14. Kayseri ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı

- Türkiye ve yurt dışından yaklaşık 2 bin firmanın yer aldığı fuar, 10 Mart'a kadar gezilebilecek

14. Kayseri ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı
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KAYSERİ (AA) - Kayseri ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı'nın 14'üncüsü, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Açılış öncesi Türk Dünyası Akraba Toplulukları'nı temsil eden ve ülkelere ait yöresel kıyafet giyen bir grup konser verdi.

Kayseri Organize Sanayi Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen açılış töreninde konuşan OSB Başkanı Tahir Nursaçan, yeni yapılan fuar merkezinin 1. etabı olan 18 bin metrekarelik kısmının, bu fuarla birlikte hizmete girdiğini söyledi.

Fuarda yer almanın önemine değinen Nursaçan, 22 ayda fuar alanının bitirildiğini ve yılda 2 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü (TAGEM) Özkan Kayacan da 14'üncüsü açılan fuarın hedefinin birliktelik olduğunu vurguladı.

Kayacan, tarım konusunda yerli ve milli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Birçok proje başlattık. Önümüzdeki süreçte yerli ve milli tohumların geliştirilmesi, gıda sektöründe gen kaynaklarının oluşturulması gibi birçok projeye çok kısa bir süreçte imza attık." dedi.

Fuarda, traktör, biçerdöver, toprak işleme makineleri, ekim dikim makineleri, hayvancılıkla ilgili modern ekipmanlar, tohum, yem ve çeşitli ürünler sergileniyor.

Türkiye ve yurt dışından 2 bin firmanın katıldığı fuar, 10 Mart'a kadar gezilebilecek.

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