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14 Mart Tıp Bayramı'na doğru

- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Bir ülkenin sağlık konusundaki gelişmişliği, o ülke için en güzel medeniyet göstergesidir" - "İnsanı sağlıklı bir şekilde yaşatabilmek gayesiyle gece gündüz demeden çalışanlara her birimiz gönülden teşekkür borçluyuz"

14 Mart Tıp Bayramı'na doğru
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ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir ülkenin sağlık konusundaki gelişmişliğinin o ülke için en güzel medeniyet göstergesi olduğunu belirterek, "İnsanı sağlıklı bir şekilde yaşatabilmek gayesiyle gece gündüz demeden çalışanlara her birimiz gönülden teşekkür borçluyuz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda ömürlerini insan sağlığına adayanların bayramını kutladığını kaydetti.

Bir ülkenin sağlık konusundaki gelişmişliğinin o ülke için en güzel medeniyet göstergesi olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "İnsanı sağlıklı bir şekilde yaşatabilmek gayesiyle gece gündüz demeden çalışanlara her birimiz gönülden teşekkür borçluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başlamasının yıl dönümü olarak da kabul edilen 14 Mart Tıp Bayramı'nın, söz konusu teşekkürün ifadesi için en güzel vesile olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar önce kurduğumuz TOBB ETÜ hastanemiz, camia olarak bu alanda insan ve teknoloji gücüne yapılan yatırımlara atfettiğimiz önemin göstergesidir. İlk kurulduğu günkü gibi bugün de esas hedefi alanının en iyisi olabilmektir. Bu anlamlı ve güzel gün vesilesiyle, Türk iş dünyası adına, başta kıymetli doktorlarımız olmak üzere sektör çalışanlarına bir kez daha şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum."




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Tıp BayramıTürkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
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