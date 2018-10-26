BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ile Ayvalık Ziraat Odası tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat Günleri, "Zeytine Minnet Yürüyüşü" ile başladı.

İlçedeki Aşıklar Köprüsü'nden Cumhuriyet Meydanı'na yapılan yürüyüşe, protokolün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından "Zeytin Pazarı"nın açılışı yapıldı.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, buradaki konuşmasında, ilçenin iki önemli değerinin zeytin ve turizm olduğunu söyledi.

Zeytinin Ayvalık kültürünün ayrılmaz parçası olduğunu ifade eden Büyükçıvgın, "Bu nedenle göğsümüzü gere gere 'Ayvalık zeytinin başkentidir.' diyoruz. Zeytin ağacı bizim için hayatın ta kendisidir." dedi.

Büyükçıvgın, bu değerin tanıtımının önemine işaret ederek, "Ayvalık Ticaret Odası olarak çabalarımızın amacı da Ayvalık'a dikkat çekmek, kentimize her yıl daha fazla sayıda konukların gelebilmesini sağlayabilmektir." diye konuştu.

- "Dünya zeytin ve zeytinyağı üretiminde 4'üncü sıradayız"

Bursa Ticaret Odası Başkanı Özer Matlı da Ayvalık'ta yapılan bu etkinliklerin ülke ekonomisi ve Ayvalık zeytinyağının tanıtılması için büyük önem taşıdığını söyledi.

Bu yılki etkinliklerin temasının "Zeytinyağı Sağlık Kaynağı" olarak belirlendiğini dile getiren Matlı, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, dünyada hem zeytin hem de zeytinyağı üretiminde İspanya, İtalya, Yunanistan'ın ardından 4'üncü sıradayız. Dünya zeytin üretiminin yüzde 9'unu Türkiye yapıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 180 milyon zeytin ağacı bulunmaktadır. Türkiye'nin 2018-2019 sezonunda 425 bin ton sofralık, 1 milyon 75 bin ton da yağlık zeytin olmak üzere 1,5 milyon ton zeytin üretimi olması bekleniyor. Zeytinyağı üretiminin ise 194 bin ton olmasını bekliyoruz. 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye'nin zeytinyağı ihracatının 90 bin ton olacağı tahmin ediliyor."

Matlı, ihracatın yüzde 80'inin İtalya ve İspanya'ya dökme olarak yapıldığını belirterek, "Biz Türkiye olarak çok kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretiyoruz ancak desteklemede, markalaşmada ve pazarlamada hak ettiğimiz yerin halen gerisindeyiz. Zeytin ve zeytinyağı sektöründe çeşitli kalemlerde destekler veriliyor ancak küçük aile işletmeciliğinin yoğun olması nedeniyle desteklerin küçük bir kısmı üreticinin faydasına sunuluyor. Stratejik bir ürün olması nedeniyle prim sisteminin zeytinyağının yanı sıra ham dane zeytin ve AB'de olduğu gibi sofralık zeytinde de uygulanması önem taşıyor." dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer de 14 sene önce başlattıkları hasat şenliklerinin büyüyerek devam ettiğini, bu etkinlikler sayesinde Türkiye'de zeytinyağı tüketiminin çok ciddi oranda yükseldiğini söyledi.



