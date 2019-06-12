14. Uluslararası Turunçgil Kongresine doğru

MERSİN (AA) - Mersin'de 8-13 Kasım 2020'de düzenlenecek 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalar ile web sitesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) toplantı salonunda gerçekleştirilen tanıtım programında yaptığı konuşmada, yetiştirilen ürünlerde her zaman en iyisinin, en kalitelisinin üretilmesi gerektiğini söyledi.

Dijital çağda ürünlerin ilaçsız, kalıntısız üretilip dünya pazarına sunulması gerektiğini anlatan Aktaş, "Bakanlık olarak ürünlerin kalitesinin artırılması için her zaman çalışmalarımız devam edecek. Ürünleri kalıntısız, insan sağlığına en uygun şekilde ürettiğimiz sürece eminin dünyadaki tüm pazarlardan buraya gelip talep edecekler diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Aktaş, 2020'de düzenlenecek kongrenin hem tarım hem de turizm açısından etkili olacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir de yaş meyve sebze ve turunçgil sektörünün Türkiye ekonomisinde büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ihracatta önemli noktaya geldiğini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"Bizim sektördeki katma değeri ve ihracat değerini artırmamız gerekiyor. Mevcut fiyatlar belki de bizim hak ettiğimiz fiyatların altında yer alıyor. Bakanlık olarak biz özellikle Rusya krizinden sonra sektörün karşılaştığı dar boğazın tekrarlanmaması için Uzak Doğu pazarlarına yönelik çalışmaları Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yoğunlaştırdık. Japonya'ya greyfurt ve limon ihraç ediyoruz. Portakal ve mandalina çalışmaları sürüyor. Bu pazarlarda ihracatın karlılığı çok daha yüksek. Bizim şu anda ihracat yaptığımız pazarlara göre buralar daha istikrarlı pazarlar. İhracatçılarımızın dikkatlerini Uzak Doğu pazarları ve aynı şekilde Çin'e çekmek istiyoruz. İhracatçımızın da üreticimizin de bu ürünü daha yüksek katma değerle daha yüksek fiyatlarla satmak için organize şekilde çalışmalar yapması gerekiyor."

Uluslararası Turunçgil Kongresi Başkanı Kemal Kaçmaz ise Türkiye'nin turunçgil üretiminde küresel bir oyuncu haline geldiğini söyledi.

Turunçgilde dünya ve Türkiye'deki üretim ve ihracat rakamları hakkında bilgiler veren Kaçmaz, "Limon üretiminde Meksika 2,5 milyon ton, Hindistan 2,4 milyon ton ve Çin 2,3 milyon tonla ilk 3 sıralarda yer alırken, Türkiye 1 milyon tonla 6. sırada olup dünya üretiminin yüzde 5,8'ini karşılamakta. Dünya limon ihracatında ise Meksika 668 bin tonla birinci, İspanya 547 bin tonla ikinci, Türkiye ise 449 bin tonla ilk üçte yer alıyor." dedi.

Kaçmaz, 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi'nin 8-13 Kasım 2020'de Mersin ev sahipliğinde düzenleneceğini, etkinlik için 2012'den bugüne kadar önemli çalışmalar yapıldığını, bundan sonra da yapılacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Kaçmaz, kongre hazırlık süreci ve web sitesi hakkındaki çalışmaların sunumunu gerçekleştirdi.

Programa Mersin Valisi Ali İhsan Su ve davetliler de katıldı.

