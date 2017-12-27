15 bin nüfuslu ilçeden 15 milyon dolarlık ihracat

DÜZCE (AA) - GÖKHAN ALKAN - Düzce'nin Yığılca ilçesindeki ocaklardan çıkarılan ve "Yığılca beji" olarak adlandırılan özel mermer, iç piyasanın yanı sıra dünyanın en kalabalık ülkelerinden Çin ve Hindistan'a ihraç ediliyor.

Binaların iç ve dış kaplamalarında kullanılan, renkli ve desenli oluşuyla rağbet gören Yığılca beji mermeri, ilçedeki 4 ayrı ocaktan çıkarılıyor.

Dünyanın en kalabalık ülkeleri Çin ve Hindistan'ın yanı sıra Arap ülkelerine ihraç edilen mermer, iç piyasada da rağbet görüyor.

Türkiye'deki bazı firmaların ocak açmak için sıraya girdiği ilçede, faaliyette bulunan 4 ocak ve taşıma işlemlerini yapan nakliye firmalarıyla bin 500 kişi ekmeğini bu değerli taştan çıkarıyor.

Yığılca Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin mermerinin çok değerli olduğunu ve siparişlerin yetiştirilemediğini söyledi.

"Dört ayrı ocaktan yıllık 40 bin tona yakın mermer çıkarıyoruz." diyen Yelek, şöyle konuştu:

"Yığılca'da 4 adet mermer ocağı faaliyet gösteriyor. Bunların yıllık üretimi 39 bin 130 ton civarındadır. Mermerlerin 16 bin tonu ihraç edilmektedir. İhracat yapılan ülkeler arasında başta Çin ve Hindistan yer alıyor. Yığılca beji olarak adlandırılmasının sebebi mermerin renk olarak bej rengine yakın ve bu bölgeden çıkarılıyor olmasından kaynaklanıyor."

- "Çin ve Hindistan'dan talep oldukça yoğun"

İlçede mermer ocağı çalıştıran işletmeci Eray Albayrak ise talepler karşısında zorlandıklarını ve 15 bin nüfusluk bir ilçede 4 işletmenin yıllık yaklaşık 15 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Avrupa'da Yığılca bejine talebin gün geçtikçe arttığını vurgulayan Akbayır, "Çin ve Hindistan'dan talep oldukça yoğun. Stok bulunduramıyor, siparişe göre ürün teslim ediyoruz." dedi.

İlçede dört ayrı şirketin üretim yaptığına dikkati çeken Akbayır, şunları kaydetti:



"Farklı şirketlere ait 4 firma bu bölgede çalışıyor. Ufak bir ilçede büyük bir işlem gerçekleştirmekteyiz. Çin ve Hindistan başta olmak üzere Arap ülkeleri ve iç piyasaya Yığılca beji olarak satış gerçekleştiriyoruz. Talepler yoğun olduğu için siparişle çalışıyoruz. Ürünümüz dünya pazarında Yığılca beji olarak tanınıyor. Yığılca'nın farklı bölgelerinden elde edilen mermer taşı Yığılca beji olarak piyasada yerini aldı. İlçenin 15 bin nüfusu bulunuyor. Mermer sektöründe ise yıllık 15 milyon dolarlık ihracat yapılıyor."



