15 büyük ova korumaya alındı

ANKARA (AA) - Antalya, Bingöl, Edirne ve Tokat'taki 15 ova, "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi.



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği 15 ova, "büyük ova koruma alanı" olarak ilan edildi.



Ovaların sınırlarında yer alan onaylı planlı alanlarla tarım dışı kullanma izni verilmiş yerler kapsam dışında tutuldu.

Büyük ova koruma alanı olarak belirlenen ovalar şöyle:

"Bozova Ovası (Antalya), Demre Ovası (Antalya), Kınık Ovası (Antalya), Kumluca Ovası (Antalya), Manavgat Ovası (Antalya), Serik Ovası (Antalya), Söğüt Ovası (Antalya), Zümrütova (Antalya), Solhan Ovası (Bingöl), Havsa Ovası (Edirne), Çamlıbel Ovası (Tokat), Gözova Ovası (Tokat), Kazova Ovası (Tokat), Maşat Ovası (Tokat), Zile Ovası (Tokat)."