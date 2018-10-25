Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa Trabzon Astana Kahramanmaraş
60 bin alıcı geliyor
60 bin alıcı geliyor
Paris'te tanıtıldı
Paris'te tanıtıldı
KOBİ'ye kolaylık
İhracatçı KOBİ'ye kolaylık
Paket devi geliyor
Paket devi geliyor
Kantinlere sıkı denetim
Kantinlere sıkı denetim

15 büyük ova korumaya alındı

- 4 ildeki 15 ova "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi

15 büyük ova korumaya alındı
banner17

ANKARA (AA) - Antalya, Bingöl, Edirne ve Tokat'taki 15 ova, "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği 15 ova, "büyük ova koruma alanı" olarak ilan edildi.

Ovaların sınırlarında yer alan onaylı planlı alanlarla tarım dışı kullanma izni verilmiş yerler kapsam dışında tutuldu.

Büyük ova koruma alanı olarak belirlenen ovalar şöyle:

"Bozova Ovası (Antalya), Demre Ovası (Antalya), Kınık Ovası (Antalya), Kumluca Ovası (Antalya), Manavgat Ovası (Antalya), Serik Ovası (Antalya), Söğüt Ovası (Antalya), Zümrütova (Antalya), Solhan Ovası (Bingöl), Havsa Ovası (Edirne), Çamlıbel Ovası (Tokat), Gözova Ovası (Tokat), Kazova Ovası (Tokat), Maşat Ovası (Tokat), Zile Ovası (Tokat)."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Büyük Ova Koruma AlanıCumhurbaşkanı KararıOvaResmi Gazete
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1