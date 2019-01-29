1,5 milyar dolarlık yeni yatırım yolda

Yakın geçmişteki pazar belirsizliğine ve kısa vadeli zorluklara rağmen Türkiye’de uzun vadeli altyapı yatırım fırsatları devam ediyor. Türkiye’nin nispeten gelişmiş finans piyasalarının yanı sıra kamu-özel ortaklığı (PPP’ler) modeli, zorlu bir ortamda özel sektörün altyapı yatırımlarını sürdürmesine yardımcı olabilir.



Asya Altyapı Yatırım Bankası (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) tarafından hazırlanan giriş niteliğindeki Asya Altyapı Finansmanı (Asian Infrastructure Finance) raporunun vardığı ana sonuç bu. Rapor; ticaret ve entegrasyonu geliştirme bağlamında, yenilenebilir enerjiyi farklı coğrafyalar arasında taşımaya yarayacak uzun mesafeli iletim hatları dahil, sınır ötesi altyapı çalışmalarını cazip bir yatırım olarak özellikle vurguluyor.



Türkiye, ülkede bulunan su, güneş, rüzgar ve jeotermal kaynakların muazzam ekonomik potansiyelini kullanarak 2023 yılına kadar 61 GW kurulu güce ulaşmayı hedefliyor. Rapora göre, hâlâ finansman arayan ve sırada bekleyen potansiyel altyapı işlemlerinin çoğu (%75,6) enerji sektöründe yer alırken, onu ulaştırma sektörü takip ediyor (%13,3). Bu da hükümetin bölgesel bir enerji üssü olma amacıyla tutarlılık gösteriyor.



AIIB’de Politika ve Stratejiden sorumlu Başkan Yardımcısı Joachim von Amsberg, “Farklı coğrafyalardaki tedarik ve arzın eşleştirilmesinde olmazsa olmaz olan sınır ötesi enerji iletiminin güçlendirilmesi kritik öneme sahip,” diyor. “Bölgesel bir enerji üssü olmanın önemli bir bölümü, aynı zamanda büyük bir yatırım fırsatı da olan, bu enerjinin komşu ülkelere ihraç edilmesi için gereken bu uzun mesafeli iletim hatlarının inşa edilmesi olacak.”



Rapora göre; makroekonomik ortamın, para birimindeki değer kaybının ve faiz oranlarındaki artışın Türkiye’de inşaat sektörünün görünümünü yakın vadede zayıflatacağını belirtiyor. Bu da sektörün, halihazırda beklemekte olan enerji ve ulaştırma projelerini gerçekleştirme kabiliyetini etkileyecek.



Von Amsberg’e göre, “Bu noktada AIIB gibi çok taraflı kalkınma bankaları, zorlu ekonomik dönemlerde daha yüksek bir altyapı yatırımı seviyesini sürdürmeye yardımcı olmak için ek sermaye, pratik çözümler, veri ve içgörülerle ortaya çıkmalıdır.”



Türkiye, AIIB’nin üçüncü büyük yatırım pazarı. AIIB Yönetim Kurulu 2018’de; hükümetin hedeflerini destekleyen ve AIIB’nin sürdürülebilir altyapı, sınır ötesi bağlantılılık ve özel sermayenin harekete geçirilmesinden oluşan öncelikleriyle uyumlu bir şekilde, Türkiye’de iki proje için 800 milyon USD’ye kadar onay verdi:



- Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi Türkiye’nin doğalgaz arzının güvenilirliğini ve güvenliğini artıracak.



-TSKB Sürdürülebilir Enerji ve Altyapı Kredisi, özellikle yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri için uzun vadeli finansmanı destekleyecek.



Türkiye’deki finans sektörüyle ortaklığın bir başka örneği de, AIIB’nin halihazırda TKB Altyapı Kredisine 100 milyon USD’ye kadar bir yatırımı değerlendiriyor olması.



Hükümetler, makroekonomik istikrar ve artan talebi karşılamak için yüksek düzeyde altyapı yatırımını sürdürme ihtiyacıyla boğuşurken, AIIB de üyelerinin altyapı geliştirme alanında kısa ve uzun vadeli zorluklarla mücadele etmesine yardımcı olacak stratejiler geliştiriyor.



“Nitelikli veri; politika üreticilerin ve yatırımcıların altyapı pazarlarının gelişimini izlemelerine yardımcı olarak hem kısa hem de uzun vadede karşılaşabilecekleri sorunlarla daha iyi baş edebilmelerini sağlayabilir,” diyor AIIB Kıdemli Ekonomisti Han Xuehui. “Bu rapor, kilit oyuncular arasında yüksek kaliteli tartışmaları mümkün kılmak için Asya’da altyapı finansmanı ile ilgili verilerin niteliğini artırmasını beklediğimiz bir dizi rapordan ilki.”