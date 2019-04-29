1.5 milyon TL’lik tarım simülasyonu yarışması başladı

Geliştirici firma Giants Software, kısa süre önce Farming Simulator Ligi’ni başlattı. Rekabetçi bir profesyonel lig olarak gösterilen organizasyonda oyuncuların birbirleriyle gerçek zamanlı mücadeleleri de dahil olmak üzere 10 farklı etkinlik bulunuyor. Ve evet, 250 bin euro ödül var, yani Türk Lirası olarak hesaplarsak 1 buçuk milyon liraya denk geliyor.



Bu haber belki de size ilginç gelmiştir. Zira konu hakkında haber yapan PCGamer sitesi de bunun sıklıkla bir şaka olmadığını dile getirmiş. Gerçek hayat olarak düşündüğümüzde, toprağı iyi bir şekilde işleyebilmek, zamanı iyi kullanabilmek ve tüm çalışmalar sonucunda en verimli hasadı elde edebilmek önemlidir. İşte bunları sanal dünyada da yapmak isteyenler çok fazla.



Bu arada, 2018 yılında İsviçre, Almanya ve Polonya’da toplamda 4 tane Farming Simulator etkinliği gerçekleştirildi ve hepsi de ödüllü etkinliklerdi. Yetkililer, önceden de bu tip oyunlara insanların ilgisi olduğunu ve nihayet doğru çalışmalarla birlikte tarım simülasyonlarının da e-spor halini aldığını belirtiyor. Ne diyelim, bir tarım ülkesi olarak Türkiye’de de benzer etkinlikleri görmek isteriz.