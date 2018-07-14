BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa iş dünyası olarak, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine rağmen gerek üretim gerekse de ihracat noktasında yeni başarı hikayelerine imza attık. Daha güçlü yarınları inşa etmek, kentimizi ve ülkemizi hak ettiği konuma taşımak için çok daha kararlı ve azimliyiz." ifadesini kullandı.

Burkay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, destansı bir mücadeleyle karanlık odakların planlarını alt üst eden milletin kahraman evlatlarını saygı, rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alma hedefinden ve bu yöndeki adımlarından rahatsız olanların darbe girişiminin baş mimarları olduğunu aktaran Burkay, "Birçok ülkenin tarih sahnesinden silinmesine neden olacak zorlu sınavlardan vatanını seven evlatlar sayesinde güçlenerek çıktık. Allah’a şükürler olsun ki birbirimize kenetlenerek ve her zamankinden daha çok çalışarak karanlık odakların oyunlarını boşa çıkarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güçlü ekonominin bağımsız Türkiye'nin teminatı olduğuna dikkati çeken Burkay, şunları kaydetti:

"Türkiye, ekonomide son 15 yıllık süreçte tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdi. İhracat, 35 milyar dolarlardan 160 milyar doları aşan rekor seviyelere ulaştı. Savunma sanayisinde yüzde 20 seviyelerinde olan yerlilik oranı, yüzde 70'lere kadar yükseldi. Bu topraklarda onurlu ve özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, şehitlerimizin ve gazilerimizin cesaretleri sayesindedir. Bursa iş dünyası olarak, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine rağmen gerek üretim gerekse de ihracat noktasında yeni başarı hikayelerine imza attık. Daha güçlü yarınları inşa etmek, kentimizi ve ülkemizi hak ettiği konuma taşımak için çok daha kararlı ve azimliyiz."

Burkay, Bursa iş dünyası olarak şehitlerin emaneti olan ailelerine ve gazilere karşı minnet borcunu bir nebze de olsa ödeyebilme arzusu taşıdıklarını, bir kahramanlık destanı olan 15 Temmuz'u asla unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını da sözlerine ekledi.