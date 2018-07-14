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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

- TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Ziraat odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği 5 milyona yakın üyesiyle daima demokrasinin yanında olmuş ve darbelere karşı durmuştur" - "Bu ülkenin temel direği olan çiftçimiz, birlik ve beraberliğin de teminatıdır. Çiftçimizin, bu görevini her zaman yerine getireceğinden kimsenin kuşkusu olmasın"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ziraat odaları ve TZOB'un 5 milyona yakın üyesiyle daima demokrasinin yanında olduğunu ve darbelere karşı durduğunu bildirdi.

Bayraktar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, milletin kararlılığıyla defedilen 15 Temmuz 2016'daki ihaneti ve hain saldırıyı unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını belirtti.

Darbe girişiminin alçak bir saldırı olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Ziraat odaları ve TZOB, 5 milyona yakın üyesiyle daima demokrasinin yanında olmuş ve darbelere karşı durmuştur. Bu ülkenin temel direği olan çiftçimiz, birlik ve beraberliğin de teminatıdır. Çiftçimizin, bu görevini her zaman yerine getireceğinden kimsenin kuşkusu olmasın." ifadesini kullandı.

Bayraktar, her zaman Türkiye'nin ekonomik ve demokratik gelişimini engellemek isteyenlerin karşısında duracaklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, demokrasisi, hukuk sistemi, ekonomisi, güçlü kurum ve kuruluşları, devleti ve milletiyle sürekli ilerleyecek, çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkacaktır. Kimse bunu engelleyemeyecektir. Çiftçimiz de bu hedefin sonuna kadar savunucusu olacaktır. Gücünü milletten alan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır."

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