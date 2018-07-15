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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

- BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan: - "İletişim, ekonomik ve sosyal refaha katkısının yanında ülkelerin milli güvenliği açısından da hayati öneme sahip. Bunun en canlı örneği 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşandı" - "Bu nedenle, sadece günübirlik ticari kaygılarla değil, yeni bir gelecek vadeden politikalarla yatırım yapmamız ve hizmetlerimizi sunmamız büyük önem arz ediyor"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ANKARA (AA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, iletişimin, ekonomik ve sosyal refaha katkısının yanında ülkelerin milli güvenliği açısından da hayati öneme sahip olduğunu belirterek, bunun en canlı örneğinin 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşandığını bildirdi.

Sayan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz'da zihinlerde derin izler bırakan, tarihte görülen birçok saldırı ve darbe girişimlerinden çok daha alçak ve sinsi bir ihanetin açığa vurulduğuna dikkati çekti.

İletişimin, ekonomik ve sosyal refaha katkısının yanında ülkelerin milli güvenliği açısından da hayati öneme sahip olduğunu aktaran Sayan, bunun en canlı örneğinin 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşandığını ifade etti.

Sayan, hain saldırının milletin feraseti ve kararlılığı ile bertaraf edildiğine dikkati çekerek, "Özgürce yaşam hakkımızı elimizden almayı hedefleyen darbe girişiminin 2'nci yılı. Bugün gelinen noktada hem bu ihanetin büyüklüğünü hem de milletimizin yazdığı destanın hikayesini herkes daha iyi anlıyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu darbe girişiminin önlenmesinde iletişimin rolünü herkesin gördüğüne işaret eden Sayan, şunları kaydetti:

"O gece, iletişimin gücü insanları köprü ayaklarında, külliyede, Genelkurmay önlerinde emniyet önlerinde buluşturdu. Bu kararlılığı meydana getiren ana unsurlardan olan iletişim, çağımızın şartlarına ve gelecek çağlara uygun olarak geliştirilmelidir. Bu nedenle, sadece günübirlik ticari kaygılarla değil, yeni bir gelecek vadeden politikalarla yatırım yapmamız ve hizmetlerimizi sunmamız büyük önem arz ediyor. Bu vesileyle 15 Temmuz ihanet girişiminde tüm şehit ve gazilerimizle birlikte, iletişimin kesilmemesi adına canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum."

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15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik GünüBilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan
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