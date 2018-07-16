İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "Maalesef halen tüm kamu-özel sektör kurumlarımızda, hainlerin, kriptoların uzantıları devam ediyor. Devletimiz 'Nefes alışlarına kadar enselerindeyiz.' diyor, mutlaka gereken cevapları en ağır şekilde verecek. Maalesef darbe davalarında ve diğer konularda, darbeci hainlerin davranışlarında, o FETÖ haininin halen tamamen çökertilmediğini, izlerini görüyoruz." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında biri polis iki kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı Borsa İstanbul'da, bugün şehit ve gaziler için tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden programa 15 Temmuz şehitlerinden Fatih Satır'ın annesi Melek Satır, babası Turan Satır, diğer şehit yakınları, gaziler, Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya, Borsa İstanbul yöneticileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Borsa İstanbul Başkanı Karadağ, şehitlere rahmet dileyerek şöyle devam etti:

"O gece burada Pensilvanya'nın köpekleri, elinde hiç silah olmayan, bayrağı sallayan kardeşlerimize haince ateş ettiler. Fatih kardeşimiz şehadet şerbetini içti, cennette onunla kavuşmayı umuyoruz. Babası Turan Amca, bize metanetiyle daima örnek oldu, şehadetin önemini vakur duruşuyla onda gördük, bizi sürekli cesaretlendirdi. Gerçek bir şehit babası olarak 15 Temmuz'dan itibaren yakın dua ve destekleri ile devam ediyoruz, Allah kendisinden razı olsun.

15 Temmuz 2016 günü ben Ankara'ya hareket etmiştim. Bir darbe girişiminde Borsa'nın tanklarla, toplarla işgal edilmesinin mantıklı bir gerekçesi yok. Finans ve ekonominin merkeziyiz ancak içeride çok kıymetli altın, para saklamıyoruz. Köprünün işgaline, basın kuruluşlarına anlam vermiştik ama Borsa'ya gelmelerine anlam vermemiştik. Bunun önemli birkaç sebebi var. Nisan ayından itibaren Borsa İstanbul ve finans kuruluşlarında FETÖ ile aktif şekilde mücadele ettik. 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'cü hainlerle aktif mücadelemiz devam etti ki, bu mücadelemizle onları rahatsız etmişiz ki, burayı da atlamadılar. Demek ki doğru yolda ilerlemişiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki anma etkinliğinde yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Karadağ, FETÖ ahtapotunun kollarının bacaklarının kesildiğini, bundan sonraki aşamada da gövdeye, kalbine sert darbeleri devletin kısa zamanda indireceğini söyledi.

Karadağ, "Maalesef halen tüm kamu-özel sektör kurumlarımızda, hainlerin, kriptoların uzantıları devam ediyor. Devletimiz 'Nefes alışlarına kadar enselerindeyiz.' diyor, mutlaka gereken cevapları en ağır şekilde verecek. Maalesef darbe davalarında ve diğer konularda, darbeci hainlerin davranışlarında, o FETÖ haininin halen tamamen çökertilmediğini, izlerini görüyoruz. Kısa zamanda bu yönde atılacak sert adımları da göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Şehit Fatih Satır'ın babası Turan Satır, törene katıldıkları için teşekkür ettiği gençlere "Ben inanıyorum ki siz bu kalpleri fethettiniz, Allah sizin yardımcınız olsun, gelecek sizin elinizde, Allah sizden razı olsun, benim gözüm açık gitmiyor. Annelerinize hayatta 'Of.' dedirtmeyin." diye seslendi.

Satır, başta kendi eşi olmak üzere, tüm şehit annelerinden helallik istedi.

Programın ilerleyen dakikalarında şehit Fatih Satır'ın kardeşi ve arkadaşları ellerinde "Unutursak Kanımız Kurusun" yazılı pankart ile tören alanına gelip, şehit için slogan attı.



Sela okunması ile sona eren programda vatandaşlara lokma dağıtıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Borsa İstanbul'da polis memuru Mehmet Şevket Uzun ile Fatih Satır adlı vatandaş şehit düşmüştü.