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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

- TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski: - "Toplumumuzun ve devletimizin gayretleriyle bertaraf edilen bu tehlikeyi bir daha yaşamamak için demokrasimizi korumalı ve ilerletmeliyiz"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin, "Toplumumuzun ve devletimizin gayretleriyle bertaraf edilen bu tehlikeyi bir daha yaşamamak için demokrasimizi korumalı ve ilerletmeliyiz." ifadesini kullandı.

Kaslowski, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, darbe girişimine karşı mücadele veren şehit ve gazileri anma, demokratik kazanımların değerini vurgulama günü olduğunu belirtti.

Kaslowski, "Toplumumuzun ve devletimizin gayretleriyle bertaraf edilen bu tehlikeyi bir daha yaşamamak için demokrasimizi korumalı ve ilerletmeliyiz. Demokrasimizi güçlendirmenin temel koşulları özgürlükler, hukuk devleti, güvenlik, adalet ve refah boyutlarında ülkemizi hak ettiği noktalara getirecek politikalardır. TÜSİAD her zaman evrensel demokratik ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerini kararlılıkla savunmaya ve bu yönde emek vermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.


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15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik GünüSimone KaslowskiTÜSİAD
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