15 Temmuz Şehitler Köprüsü yenilenecek

⁠⁠⁠ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, en son 1991 yılında mastik asfaltı yenilenen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün asfalt, yalıtım ve genleşme derzleri olmak üzere üstyapısının yenileneceğini belirterek, 12 Haziran'da başlayacak köprüdeki bakım onarım çalışmalarının 31 Ağustos'ta tamamlanacağını söyledi.

Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde son yenilemenin ardından geçen 26 yıllık sürede mastik asfaltta önemli düzeyde bozulmalar olduğunu tespit ettiklerini bildirdi. Köprünün bakım onarım çalışmalarının 12 Haziran'da başlayacağını anlatan Arslan, üstyapı yenileme işinin 4 aşamada gerçekleşeceğini kaydetti.

Arslan, köprüde asfaltla beraber yalıtım ve genleşme derzleri olmak üzere üstyapısının tamamının yenileneceğini dile getirerek, "Toplam 36 bin 86 metrekarelik ana açıklıkta ve 14 bin 580 metrekarelik alanda yüzey yenilemesi yapacağız. Kolay bir iş değil. Her aşamada köprünün 2 şeridi trafiğe kapatılıp mevcut trafik karşı yönden alınan ek şerit ile 2 gidiş ve 2 geliş olacak şekilde düzenlenecek ve trafiğin akıcı bir şekilde devam etmesini sağlayacağız." diye konuştu.

- "Çalışmalar 31 Ağustos’ta tamamlanacak"

Bakan Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün bakım ve onarım çalışmalarının 31 Ağustos'ta tamamlanacağını belirterek, şunları aktardı:

“Köprünün bakım ve onarımını bugün yapmazsak her geçen zamanın bize bedeli çok daha ağır olacak. Kalıcı rahatlık için geçici sıkıntıları mutlaka göze almak zorundayız. Zaten çalışma zamanını seçerken özellikle olabilecek en uygun dönemi dikkate aldık. En uygun tarihler haziran ve eylül ayları arasıdır. Hem hava ve iklim şartlarının iyi olması hem de okulların kapanması nedeniyle İstanbul'da herkesin izine ve tatile çıktığı, trafik yoğunluğunun en aza indiği dönem. Biz de sahada 82 kişilik ekiple 3 vardiya halinde 7 gün 24 saat durmaksızın çalışarak en geç 31 Ağustos’ta çalışmaları bitirmiş olacağız."

- "Aylarca süren bakım sona erecek"

Arslan, köprünün ana açıklığındaki mevcut asfaltın 40 milimetre olduğunu anımsatarak, yapılacak çalışmayla yeni asfaltın 25 milimetre mastik ve üzerine 25 milimetre taş mastik asfalt olacak şeklinde 2 tabakalı serileceğini söyledi.

Toplam kalınlığın 50 milimetreye çıkacağını anlatan Arslan, asfaltın iki tabaka serilmesinin, bundan sonra kendilerine büyük avantaj sağlayacağını bildirdi.

Köprülerde bu yıl yapılacak bakım çalışmalarının, uzun süreli son yenileme çalışması olacağına dikkati çeken Arslan, "Yeni geliştirdiğimiz metodolojiyle köprülerde, bundan sonraki bakımlarda sadece üstteki tabakayı asfalt kazıma makinasıyla bir gecede kaldırıp aynı gecede asfaltı yenileyebileceğiz." dedi.

Yöntem ile aylarca süren bakım çalışmalarının sona ereceğini ifade eden Arslan, "Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra artık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün uzun süreli kapanmasına gerek kalmayacak. Bundan sonraki bakımlarda sadece üstteki tabakayı asfalt kazıma makinasıyla bir gecede kaldırıp aynı gecede asfaltı yenileyebileceğiz. Böylece aylarca süren çalışmalar bir gecede tamamlanmış olacak ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle köprülerde trafik aksamayacak." değerlendirmesinde bulundu.