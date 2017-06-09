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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde SGS dönemi

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Serbest Geçiş Sistemi (SGS) uygulamasının başladığını bildirdi.Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde SGS dönemi

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Serbest Geçiş Sistemi (SGS) uygulamasının başladığını bildirdi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Serbest Geçiş Sistemi çalışmalarını 20 Nisan'da başlattıklarını söyledi.

Çalışmaları 15 Temmuz'da tamamlamayı hedeflediklerini ama daha erken tamamlayarak 30 Mayıs itibarıyla SGS'ye geçtiklerini anımsatan Arslan, "8 Haziran'da saat 20.30 itibarıyla da tüm gişeleri kaldırarak Serbest Geçiş Sistemi'ni tamamen uygulamaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Arslan, çalışmalar neticesinde artık köprüde gişeler nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığının ortadan kalkacağına dikkati çekerek, trafik hızının yavaşlamasının önüne geçecek önemli bir uygulamayı başlatmış olduklarını vurguladı.

HGS etiketi ile OGS cihazını aynı anda okuyabilecek sistemde geçiş ücreti, sürücünün hesabından otomatik düşecek. Sistem, sürücülerin şerit değiştirmeden geçiş yapmalarını sağlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler KöprüsüSerbest Geçiş Sistemi
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