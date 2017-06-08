15 Temmuz Temalı Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması

ANKARA (AA) - Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, Türkiye'de 53 Türk Telekom Okulu bulunduğunu ve bugüne kadar 124 milyon lira yatırım ve burs sağladıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz de başarılarıyla bizi her zaman gururlandırıyorlar. Öğrencilerimiz, 15 Temmuz konulu yarışmada, büyük başarı elde ettiler. Türk Telekom olarak, bundan sonra da eğitime ve demokrasiye desteğimiz katlanarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 53 Türk Telekom Okulu arasında düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve İletişim" temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasına katılan öğrenciler Ankara'da bir araya geldi.

Doany, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dijital dönüşümünde eğitimin önemli bir rolü olduğunu belirtti. Eğitimde fırsat eşitliği için teknolojinin gücünü sunduklarına ve devletle bu alanda da her zaman iş birliği içinde çalıştıklarına işaret eden Doany, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin dört bir yanında 53 Türk Telekom Okulu var. Bugüne kadar 124 milyon lira yatırım ve burs sağlamaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca, şirketlerimizden Sebit’in, VİTAMİN ve RAUNT gibi online eğitim içerikleriyle de kaliteli eğitime destek oluyoruz. Öğrencilerimiz de başarılarıyla bizi her zaman gururlandırıyorlar. Öğrencilerimiz, 15 Temmuz konulu yarışmada, büyük başarı elde ettiler. Onları, bu başarılarından dolayı, tebrik ediyorum. Türk Telekom olarak, bundan sonra da eğitime ve demokrasiye desteğimiz katlanarak devam edecek."

Başbakan Binali Yıldırım'ın da kabul ettiği çocuklar, Türk Telekom Müzesi ile Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını ziyaret etti ve Özel Harekat Müzesini gezdi. 15 Temmuz şehitleri için Özel Harekat Anıtına çelenk bırakan öğrenciler, anıtın önünde demokrasi zinciri oluşturdu.

- "Türk milleti destan yazdı"

Ziyaretlerin ardından duyguları paylaşan, Şanlıurfa Türk Telekom Ortaokulu öğrencisi Şemin Kak, 15 Temmuz günü çok acı kayıplar verildiğini belirterek, "Burada şehitlerimizin emanetleri var. O gece insanların nasıl sokağa döküldüklerini nasıl mücadele verdiğini gördükten sonra, eminim ki onların da gözleri arkada kalmadı." ifadesini kullandı.

Siirt Türk Telekom Fen Lisesi öğrencisi Merve Günay ise darbe girişiminin milli egemenliğe karşı saldırı olduğuna işaret ederek, Türk milletinin destan yazdığını vurguladı.

Antalya Muratpaşa Türk Telekom Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Er ise "Türk milletinin Ömer Halisdemirler olduğu sürece yenilmeyeceğini, bu vatanı cuntacılara teslim etmeyeceğini bir kere daha onlara göstermiş olduk." şeklinde görüşlerini aktardı.