15. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri başladı

ANKARA (AA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Robot Topluluğu tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası ODTÜ Robot Günleri başladı.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin farklı illerinden lise ve üniversite öğrencilerinin robotlarıyla İran, Güney Kore, Hırvatistan ve Romanya'dan katılımcıların projeleri sergileniyor.

ODTÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlhan Konukseven, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, ODTÜ Robot Günleri etkinliğinin robot teknolojilerini topluma tanıtmayı ve bu alana ilgi duyanları bir araya getirerek robot teknolojilerini geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Gençlerin Türkiye'nin kalkınmasına büyük katkılar sağlayabileceğini belirten Konukseven, "Kendi teknolojisine sahip olmayan, geliştiremeyen bir ülkenin bağımsızlığından söz etmek mümkün değildir. Bugün ve gelecekte Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alanlarda saygınlığını artırabilmesi için kendi teknolojisine sahip olmalı ve geliştirmelidir. Türkiye'nin saygınlık düzeyi öğrencilerimizin gelecekteki başarılarına bağlıdır." dedi.

Konukseven, gençlerin gösterdiği başarının ülkenin sanayi yapılanması, uluslararası düzeyde rekabet edebilir kritik teknolojilerin geliştirilmesi, stratejik, yaratıcı ve fark yaratan iş fikirlerinin üretilmesi, enerjinin etkin ve verimli kullanılarak sürdürülebilir hale gelmesine ışık tutacağını dile getirdi.

- "Gelecek için daha büyük hedefler koyuyoruz"

ODTÜ Robot Topluluğu Yürütme Kurulu Başkanı Kağan Sarıbaş da 2000 yılında kurulan topluluklarının robot biliminin Türkiye'de tanıtılması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

Düzenledikleri etkinliğin robot yarışmalarının öncüsü olmasından dolayı gurur duyduklarını vurgulayan Sarıbaş, "2 robotla başlayan bu yolculuğumuzun 18 senenin sonunda Türkiye'de robotiğin ilerlemesi amacına bir adım daha yaklaştığını görüyoruz ve gelecek için daha fazla hayal kurarak daha büyük hedefler koyuyoruz." diye konuştu.

İki gün sürecek etkinlikte, "otonom İHA, labirent çözen, çizgi izleyen, arama-kurtarma, inovasyon ve çöp toplayan" olmak üzere 6 ayrı kategoride yarışmalar düzenlenecek.

İlki 2002'de gerçekleştirilen ve Türkiye'nin ilk ve en köklü robot yarışmaları organizasyonu niteliğindeki Uluslararası ODTÜ Robot Günleri, robotların işlevleri ve kullanım alanları hakkında bilgiler sunmayı, robot dünyasına ilgi duyanları bir araya getirerek bilgi alışverişini sağlamayı hedefliyor.