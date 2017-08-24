15,5 milyon avroluk ultra lüks yat mavi sularda

ANTALYA (AA) - Başaran Yatırım Holding şirketlerinden CMB Yachts Tersanesi'nde yapılan ve ABD'li bir finansör tarafından satın alınan Liquid Sky isimli ultra lüks yat, Antalya'da denize indirildi.

Antalya Serbest Bölgede faaliyet gösteren, Başaran Yatırım Holding şirketlerinden CMB Yachts Tersanesinde yapılan ve 15,5 milyon avroya mal olan ultra lüks yatın tersaneden marinaya indirilmesi için tören düzenlendi.

Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 1,5 senede tamamlanan yatın 47 metre uzunluğunda, komple kompozit bir tekne olduğunu söyledi.

5 kamarası bulunan, 15 knot seyir sürat yapabilen ve okyanus aşabilen teknenin, şirketin yaptığı üçüncü tekne olduğuna dikkati çeken Başaran, şirketin 2018 ve 2019 yıllarında denize indirilmesi planlanan 2 projesi daha bulunduğunu dile getirdi.

Liquid Sky isimli teknenin ABD'li bir finansöre satıldığını belirten Başaran, "Avrupa'nın en büyük kompozit teknesi. Avrupa'da henüz bu boy kompozit tekne yapılmıyor. Tekne Atina'dan ABD'ye götürülecek. Miami'de sergilenecek ve orada kalacak." diye konuştu.